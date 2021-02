New York versus Amazon. Velkoměsto obvinilo obchod za nedostatečnou ochranu zaměstnanců před virem

New York Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová obvinila americký internetový obchod Amazon z nedostatečné ochrany zaměstnanců v době pandemie covidu-19. V žalobě podané tento týden uvedla, že Amazon „křiklavě ignoroval“ zdravotní a bezpečnostní požadavky a podnikal nezákonná opatření proti zaměstnancům, kteří vyjadřovali znepokojení. Informují o tom ve středu servery BBC a The Verge.

Na internetu se údajně prodávají falešná hodnocení Amazonu. Ceny mají začínat od pěti liber, ten to popírá Amazon se minulý týden pokusil žalobu zablokovat. Obvinil Jamesovou, že při vyšetřování reakce podniku na pandemii uplatňuje „nekonzistentní a nespravedlivý“ přístup. Zároveň požádal soud o zastavení tohoto vyšetřování.

„Máme velkou starost o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců,“ uvedla po podání žaloby mluvčí podniku. „Nemyslíme si, že žaloba generální prokurátorky ukazuje správný obrázek reakce Amazonu na pandemii,“ dodala. Společnost Amazon nicméně kvůli své reakci na šíření koronaviru čelí kritice ze strany zaměstnanců po celém světě. Například ve Francii a Španělsku úřady po stížnostech odborů přiměly firmu ke změnám v tomto přístupu, píše BBC. Amazon je největším internetovým obchodem na světě. Působí rovněž v České republice, kde provozuje distribuční centrum v Dobrovízi u Prahy. Pro firmu v Česku pracuje kolem 3000 lidí. Amazonu v loňském roce prudce rostly tržby i zisky díky vzestupu zájmu spotřebitelů o nákupy prostřednictvím internetu, který je důsledkem pandemie covidu-19. „Amazon dosahoval mimořádných zisků a exponenciálního růstu na úkor životů, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců,“ uvedla v žalobě Jamesová. Generální prokurátorka vyšetřování zahájila loni v březnu kvůli řadě stížností ohledně ochranných opatření u zaměstnanců Amazonu v New Yorku, který by tehdy epicentrem šíření koronaviru v USA. Později se vyšetřování zaměřilo také na propouštění zaměstnanců, kteří na nedostatky poukazovali. Zakladatel a šéf Amazonu Jeff Bezos je nyní díky růstu akcií podniku nejbohatším člověkem na světě. „Zatímco Amazon a jeho šéf vydělali během této krize miliardy, tvrdě pracující zaměstnanci byli nuceni snášet nebezpečné podmínky a stávali se terčem odvety za oprávněné vyjadřování obav,“ uvedla Jamesová. „Je jasné, že Amazon si cení více zisků než lidí,“ dodala.