New Yorku chce velet muž třetí cesty. Andrew Yang na sebe upozornil už při prezidentských volbách

NEW YORK/PRAHA Souboj o velké jablko míří do finále. Zatím jde sice jen o stranické primárky, ale s trochou nadsázky lze říci, že těmi souboj končí. Nikdo totiž nyní nepředpokládá, že by do voleb zásadněji promluvil jeden ze dvou republikánských kandidátů.

Na demokratické straně se o post newyorského starosty uchází také Andrew Yang. Ten na sebe již dříve upozornil na celonárodní scéně, když se stal v roce 2020 překvapením prezidentských voleb. Voličům unaveným identitářstvím americké levice a nacionalismem americké pravice totiž nabídl třetí cestu – důraz na pragmatické řešení problémů, které Ameriku trápí.

‚Tak teď jsem velká jako barák.‘ Ewa Farna září v reklamě na newyorském Times Square Politicky by se dal Yang označit za levicového konzervativce. Coby člen Demokratické strany dlouhodobě kritizuje takzvanou woke kulturu, jež svým nositelům velí uvědomělost hraničící s hypersenzitivitou na poli rasového a genderového útlaku. Podle Yanga se jedná o „hloupou cestu ve snaze o vyhrávání voleb“ – lidi totiž nespojuje, nýbrž rozděluje. Právě zastáváním této – na americké levici neortodoxní – pozice na sebe Yang před rokem tolik upozornil. Jeho vystoupení na pravicově-konzervativních podcastech oblíbených hlasatelů Joea Rogana, Bena Shapira či Davea Rubina ho dokonce na čas katapultovalo na přední příčky demokratického soutěžního pole. Nakonec však zvítězil „jistější“ kandidát v podobě doyena americké politiky Joea Bidena. Ovšem Yanga jistě nelze označit za pravicového kandidáta. Jeho největším tématem je revoluce na poli technologií, rostoucí automatizace amerického průmyslu a s tím spojený úbytek pracovních míst. Jeho nabízené řešení je v tom smyslu krajně levicové – zavedení základního nepodmíněného příjmu ve výši 1 tisíc dolarů (21 tisíc korun). To je samozřejmě představa, které se každý tradiční republikán děsí. New York čekají restrikce kvůli covidu-19. Starosta se chce vyhnout druhé vlně, plánuje zavřít školy a obchody Díky tomuto profilu Yang do primátorských voleb vkročil jako suverénní jednička. Newyorčany zaujal jeho zdánlivě nezdolný optimismus a příslib vrátit milovanému městu perspektivu a budoucnost. Jeho příběh vzestupu „odnikud“ jako by přesně rezonoval s tím, co obyvatelé východopobřežní metropole potřebovali slyšet v závětří ekonomicky devastující pandemie a rostoucího zločinu v ulicích města.

Yang ale ještě zdaleka nemá vyhráno. Jeho kamenem úrazu může být nedostatek zkušeností s tím, co Newyorčanům momentálně leží na srdci nejvíc – bezpečnost. Newyorské policejní oddělení NYPD totiž v dubnu 2021 zaznamenalo o 166 procent víc přestřelek, 66 procent víc krádeží a 36 procent víc těžkých zločinů než před rokem. Yangovi se tak vyprofiloval celkem zřejmý konkurenční kandidát – bývalý důstojník policejního sboru Eric Adams, jenž je afroamerického původu, a může se tak spolehnout na větší podporu z progresivního křídla. V posledních průzkumech Yanga dokonce předstihl a pohybuje se nad 20 procenty podpory, zatímco bývalý byznysmen okolo patnácti. Právě na svůj profil na poli bezpečnosti tedy Yang cílí svůj závěrečný tlak v kampani. Zajistil si mimojiné podporu asociace CEA sdružující newyorské policejní a hasičské vyšší důstojníky – ta údajně věří, že pro bezpečnost udělá víc než Adams, který v minulosti například doporučoval policistům, aby zbraně nosili i do kostela. Přesvědčit o tom také voliče má Yang čas až do úterý. Pokud se mu to podaří, všeobecné volby ho čekají 2. listopadu. Pakliže se během léta nestane nic neočekávaného, zisk demokratické nominace by mu měl s přehledem postačit na celkové vítězství.