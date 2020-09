Nostalgie po cestování. Odstavené letouny v pandemií uzavřeném Thajsku se mění v kavárny a restaurace

BANGKOK Káva v oblacích. Klasika, která je za dob covidové pandemie většině cestovatelů odepřena. V Thajsku proto přišli s nápadem, jak vtipně využít odstavená letadla. Atmosféru jako za letu mohou „pasažéři“ nasát v takzvaném Plane Café, tedy v kavárně uvnitř trupu skutečného letounu.

Virus urychlil konec čtyřmotorové éry. Pro vzdušné obry není poptávka, aerolinky preferují hospodárnost

„V této kavárně se můžu posadit, kamkoli chci – třeba i do první třídy, dokonce si na chvíli můžu zahrát na kapitána,“ řekl pro agenturu AFP jeden z návštěvníků Thipsuda Faksaithong. Oproti běžnému letu totiž „cestující“ mohou zavítat na exkurzi také do kokpitu. „Je to legrace,“ dodal.



S palubní vstupenkou může na palubu odstaveného komerčního letadla v pobřežním městě Pattaya každý, kávu a občerstvení dostane přímo od letušky, počítat však musí se skromnějším výhledem. Pro atmosféru letu a selfie z kabiny si ale v době, kdy pandemie koronaviru „přilepila“ většinu letadel i cestovatelů k zemi, přichází nejeden nadšenec.



Pro další „cestující“, pětadvacetiletou Chalisy Chuensranoi, byla návštěva kavárny v letadle prý stejným zážitkem jako jakákoliv cesta v běžné letové hladině před pandemií. „Sedět tady v první třídě mi doopravdy dalo pocit, že někam letím,“ sdělila. Pro obyvatele Thajska, jehož hranice zůstávají od března uzavřeny, je kavárna skutečným nostalgickým zážitkem.



Letní optimismus v letectví vychladl. Končí první obnovené linky, dovolenkáři musí počítat s komplikacemi

Že hostům zřejmě chyběly i typické palubní pokrmy, dokazuje další plně obsazená „letadlová kavárna“ nedaleko sídla národního dopravce Thai Airways. Špagety carbonara nebo hovězí na thajský způsob na plastových podnosech si tam vychutnává i rodina Intrawuta Simapicheta. „Ten zážitek není zdaleka jen o jídle,“ říká. „Pro mě jako člověka, který byl zvyklý velice často cestovat, je to, že musím sedět doma, velice depresivní. Tohle alespoň trochu pomůže,“ dodal.



V Thajsku se nákaza koronavirem prokázala jako první ze všech zemí mimo Čínu. Od té doby se v zemi přesto podařilo, právě díky radikálním opatřením, udržet nemoc pod kontrolou. Počet nakažených se v asijské zemi pohybuje okolo 3,5 tisíce, 58 lidí s koronavirem zemřelo. Tamní vláda v současnosti uvažuje, že otevře vzájemné hranice se zeměmi, jež jsou na tom podobně.