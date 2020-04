Nový cenově dostupný iPhone SE 2 by mohl vyjít už za dva týdny. Koronavirové pandemii navzdory

Na novinku upozornil tipster Jon Prosser na svém účtu na Twitteru. Podle něj se už firma Apple na dubnové vydání nového přístroje chystá. Přehnaný optimismus ale prý není na místě. „Uvědomte si: procházíme pandemií a věci se mohou změnit,“ připomněl. Tak nezbývá doufat, že k vydání nového iPhonu SE 2 opravdu dojde v údajně plánovaném termínu.



Nový iPhone SE 2, zvaný taktéž iPhone 9, má po čtyřech letech nahradit první cenově dostupný iPhone SE. Řada levnějších telefonů si drží funkční standardy i oblíbený design. Nový přístroj má disponovat třeba klasickým Home Buttonem s Touch ID, rámečkovým displejem, hliníkovými boky a matnými skleněnými zády.

iPhone 9 update 



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



