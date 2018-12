Češi pronikají do virtuální reality. Kombinují ji s reálným prostředím

PRAHA Obliba virtuální zábavy prostřednictvím virtuální reality celosvětově roste. Díky relativně jednoduchému zařízení se může uživatel celkem snadno dostat do prostředí, kam by se třeba vůbec neodvážil, nebo to ani není jako v případě sci-fi nebo fantasy prostředí reálné. Server Peak.cz představuje tři projekty, díky kterým mohou do prostředí virtuální reality nakouknout i Češi. Navíc jsou do jisté míry i unikátní, neboť kombinují virtuální realitu s reálným prostředím.

Některé věci ošálit nelze, nicméně v případě lidského mozku je to možné. A navíc nástup virtuální reality (VR) v tomto směru znamená velký průlom, který míří (nejen) do světa zábavy.

V nedávné době se objevily i zajímavé efektní zážitkové projekty, které kromě virtuální reality – tedy simulace neboli šálení mozku – využívají i efekty vnějšího prostředí. Prvním z nich je kombinace virtuální reality a větrného tunelu, za kterou stojí portál Zážitky.cz.

Jejich novinka, se kterou přišli na trh před Vánoci, propojuje nové technologie s adrenalinovými zážitky. Díky VR brýlím si budete moci vyzkoušet dokonale realistickou iluzi volného pádu z letadla, kterou vedle 200km rychlosti větru umocní 360stupňový výhled na krajinu a nebe kolem vás. Milovníci sci-fi pak mohou vyzkoušet průlet modelem šachty vesmírné lodi s výhledem do kosmu.

„Létání ve větrném tunelu je u našich zákazníků dlouhodobě nejoblíbenější zážitek. Proto jsme uvažovali, jak bychom ho ještě vylepšili. Výsledkem je nový zážitek, který vzešel z několikaměsíčního vývoje speciální VR aplikace,” říká Jan Hájek, šéf firmy.

Aktuálně jsou na výběr dvě různá virtuální prostředí: reálný 360stupňový videozáznam volného pádu z letadla (z výšky 4 km nad zemí) a digitální vizualizace vesmírného prostředí, kde člověk prolétá různými objekty, které připomínají trosky vesmírné lodi.

Létat se bude všude

„Šlo nám o to, aby zážitek byl co nejrealističtější, ale již nyní víme, že stojíme teprve na začátku. Už nyní pracujeme na dalších možnostech, které jsou v zásadě neomezené,” tvrdí Hájek.

V tunelu vždy létá jediný člověk, kterému se po dobu letu věnuje zkušený instruktor, který de facto hlídá, aby zákazník „neuletěl” a vrátil se do reálu. Samotnému zážitku předchází odborná instruktáž, kdy si všichni účastníci ještě mimo větrný tunel vyzkouší, v jaké poloze mají držet své tělo, aby si zážitek co nejlépe užili.

„V dohledné době bychom rádi rozšířili nabídku například o tzv. base jumping, kdy letci s pomocí speciálního obleku létají v těsné blízkosti skalních útesů či nad korunami stromů. Ohromnou výhodou je to, že s použitím virtuální reality si ve větrném tunelu můžete bez obav vyzkoušet aktivitu, která v reálném světě může být nebezpečná,” dodává Hájek.

Složitý vývoj

Od nápadu k výsledku, který kombinuje VR a let ve větrném tunelu, vedla dlouhá a složitá cesta. Portál Zážitky.cz na něm spolupracoval s vývojářským studiem Brainz VR a společností Hurricane Factory, která provozuje větrný tunel v pražských Letňanech.

Samotné programování virtuální reality bylo podle Hájka ve finále to nejmenší. Autoři využili volného pádu natočeného ve 3D z prostředí příbramského letiště. Vyřešit ale museli hlavně připevnění VR brýlí Oculus Go k přilbě tak, aby byla splněna všechna bezpečnostní pravidla. „Nakonec si speciální konstrukci tiskneme sami na 3D tiskárně. Jen tak jsme totiž docílili bezproblémového připevnění headsetů,” říká Hájek.

Klíčové pak bylo provázání aplikace ve VR brýlích s další, která v počítači ovládá celý systém. „Díky ní obsluha tunelu i diváci mohou sledovat, co přesně vidí letec”, popisuje Hájek. Ačkoli si totiž letec svůj zážitek užívá samostatně, tak jeho „vodič” (instruktor) potřebuje byť jen ilustrativně vidět, kam se dívá.

Od větru pod vodu

Další kombinovaný zážitek VR s reálným prostředím pak rozjíždí americká společnost Ballast Technologies, která virtuální realitu kombinuje s vodou. V Německu v aquaparku Galaxy Erding, který se nachází poblíž Mnichova, už loni spustila VR systém při jízdě na tobogánu.

Šéf firmy Stephen Greenwod k tomu pro portál Digital Trends uvedl, že největší výzvou bylo, jak vyřešit fakt, že se každý člověk v tobogánu pohybuje jedinečnou rychlostí. „Abychom dosáhli dokonalé synchronizace, museli jsme vyvinout sledovací systém, který dokáže přesně určit, kde se daný člověk nachází a zobrazit virtuální obsah při různých rychlostech.”

Stejná firma pak stojí za dalším propojením VR a vodního prostředí, které mohou zažít už i Češi. Aqua Park ve Špindlerově Mlýně totiž od letošní zimy nabídne bazénové potápění se šnorchlem, kdy se plavec bude místo nudných stěn bazénu kochat pohledem na korály nebo třeba exotické rybky.

„Uživatel může zažívat cestu přes korálové útesy, vraky lodí nebo podmořské jeskyně v exotických lokalitách. Budete plavat vedle želv, mezi hejny tropických ryb, medúz a velryb,” popisuje Gabriela Jurčová, marketingová manažerka Aqua Parku.

Zatímco ve větrném tunelu se o „návštěvníka jiných světů” stará asistent, v bazénu stačí lano, kterým je připoutaný ke dnu. Tím pádem se sice může ve vodě – byť omezeně – pohybovat, ale bez obav z toho, že by narazil do stěny bazénu.

Oživování Golema

Letos na jaře díky VR technologiím oživilo vývojářské studio DiVR Labs legendární hliněnou sochu Golema. Opět díky brýlím pro virtuální realitu, které ošálí váš mozek, se můžete ocitnout zcela jinde – v tomto případě v pracovně legendárního rabína Löwa.

V rámci příběhu pak mohou až čtyři lidé najednou zažívat příběh, který vrcholí oživením mýtické postavy proslavené ve filmu Císařův pekař – Pekařův císař. Zatímco ale výše zmíněné projekty využívali specifik prostředí větrného tunelu, resp. vody, tak DiVR Labs posílají lidi do arény, v níž se protloukají „pražskou historií”.

Golem je takzvaná location based VR experience, tedy zážitek z konkrétního místa zprostředkovaný pomocí virtuální reality ale v reálném prostředí. „Tam, kde člověk vnímá stěnu, mříž, nebo zábradlí, tam ve skutečnosti opravdu je,” říká Ondřej Bach, zakladatel DiVR Labs.