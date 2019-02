Obchodní dům Máj na Národní třídě koupil developer Amádeus Real. Chystá modernizaci

Praha Novým majitelem pražského obchodního domu Máj, který je v posledních letech známý jako My, se v pondělí stala developerská firma Amádeus Real. Firma to sdělila ČTK v tiskové zprávě. Za kolik obchodní dům koupila od dosavadního majitele, skupiny Tesco, ale neuvedla. Po převzetí budovy společnost počítá s rekonstrukcí, začít by měla v druhé polovině roku 2020 a skončit by měla o dva roky později.

Prioritní funkcí Máje na Národní třídě zůstane po dokončení jeho modernizace provozování obchodů. Budova původního Máje je památkově chráněná, což bude nutné při modernizaci respektovat, dodala firma.