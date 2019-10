Ve známém paláci na Národní budou kanceláře. Firma po dlouhém jednání s památkáři čeká na povolení

PRAHA Na exkluzivní adrese v­centru Prahy se rozšíří nabídka nových kanceláří. Administrativní prostory budou k mání po rekonstrukci historického paláce Dunaj na Národní třídě.

Dunaj na Národní třídě koupila před dvěma lety německá společnost Zeitgeist Asset Management. Částku, kterou tehdy firma za objekt zaplatila prodejci, kterým byla stavební firma Eurovia, nebyla zveřejněna. Dle odhadů ale mohlo jít o stovky milionů korun. Nový majitel tehdy uvedl, že hodlá nemovitost rekonstruovat, ale ponechal otevřené, jak ji využije. Dnes je již zřejmé, že v objektu budou kanceláře. Záměr LN potvrdil Peter Noack, ředitel a­spolumajitel firmy Zeitgeist.



„Stále čekáme na stavební povolení,“ dodal s tím, že firma vedla dlouhé jednání s památkáři. „Je to nádherný historický dům a chceme ho v této podobě uchovat, co nejvíce to půjde,“ říká Noack. Společnost zvažovala různé možnosti, jak palác využít. Od nich ale odstoupila. „Kdybychom tam budovali hotel nebo byty, museli bychom provést zásahy, které dům nedovoluje,“ vysvětlil Noack.

Rekonstrukce paláce by měla odstartovat zkraje příštího roku a­ trvat by měla asi rok a půl.



Palác Dunaj byl postaven v­roce 1930. Budovu ve stylu konstruktivismu navrhl pro pražské zastoupení rakouské pojišťovny Donau německý architekt Adolf Foehr. Dům má pět pater, uvnitř se nachází dodnes funkční páternoster.

O kanceláře v centru Prahy je značný zájem a realitní makléři neočekávají, že by se na tomto trendu v budoucnu něco změnilo. Řada firem totiž považuje adresu v centru metropole za prestižní. Vyhledávají ji především advokátní kanceláře, poradenské společnosti či firmy podnikající v oblasti finančních služeb.

Dle mezinárodní poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate přesahuje v centru Prahy nejvyšší měsíční nájemné částku 25 eur (kolem 640 korun) za metr čtvereční, přičemž nájemné za nejlepší nemovitosti na­Praze 1 letos meziročně vzrostlo o pět až deset procent. „Zvyšování nájemného se dalo očekávat s tím, jak od roku 2014 klesala neobsazenost u­kvalitních kancelářských budov. Přetlak poptávky s dokončením několika projektů trochu polevil, přesto nárůst volných ploch nebude dramatický,“ říká Karel Bor, ředitel pražské pobočky BNP Paribas Real Estate.

V posledních dvou letech byla v Praze 1 postavena pouze jedna kancelářská budova, a to Drn na Národní třídě, jejímž developerem byla společnost Sebre. Projekt vyšel na zhruba 1,5 miliardy korun. Komplex Drn je považován za nejluxusnější a nejdražší kancelářský komplex v Praze. V­nejvyšším patře Drnu se administrativní prostory údajně pronajímaly až za 30 eur (skoro 770 korun) za metr čtvereční. Letos budovu koupil německý fond KGAL. Právě Drn přímo sousedí s palácem Dunaj.