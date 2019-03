Povinné kontroly polského hovězího v úterý skončí. Polsko prý poskytlo dostatečné záruky

Praha Česká republika v úterý k půlnoci ukončí povinné kontroly polského hovězího masa. Příjemci masa tak nebudou muset od středy dokládat jeho vyšetření na přítomnost salmonel, když testy dělali na své náklady.

Polsko poskytlo ČR záruky, že učinilo maximum, aby se na trh nedostávalo maso ze skotu nevhodného pro lidskou spotřebu, uvedli v úterý zástupci ministerstva zemědělství. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza uvedl, že nyní očekává diskusi o tom, proč se část „pochybného“ masa dostala do škol.



Polské informace, které ministerstvo v pondělí dostalo, vyhodnotil stát jako dostačující. Nadále budou intenzivní veterinární kontroly dovozu.

„Informace, které nám Polsko zaslalo, jsme vyhodnotili jako dostačující. Proto jsme se dnes rozhodli ukončit mimořádná veterinární opatření. To ale neznamená, že přestaneme kontrolovat dovozy, pouze skončí povinnost dovozců nechat hovězí maso z Polska laboratorně vyšetřit. Veterináři se i nadále intenzivně zaměří na kontrolu rizikových potravin, tedy zejména drůbežího a hovězího masa,“ uvedl v úterý ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Nadále pak budou platit opatření, že dovozci masa musí den před přijetím zásilky ze zahraničí hlásit. Na úterním Žofínském fóru pak Toman uvedl, že jsou tlaky ze strany EK na zrušení této povinnosti. ČR podle něj v tomto neustoupí, klidně půjde k evropskému soudu.

Polské úřady vyšetřily 50 vzorků masa

„Polsko v pondělí informovalo, že během jednoho měsíce jeho dozorové orgány zkontrolovaly 227 jatek, 305 veterinárních lékařů, na které byly delegovány povinnosti úředního veterinárního lékaře, 1241 zprostředkovatelů obchodů se zvířaty, 787 přepravců zvířat a 85 hospodářství,“ uvedlo ministerstvo.



Polské úřady vyšetřily kvůli kontaminované zásilce, která zamířila do ČR, zhruba 50 vzorků masa. „Zdroj kontaminace nebyl zjištěn, přesto byla nařízena důsledná dezinfekce v celém podniku včetně prověření její účinnosti. Byl také prověřen zdravotní stav zaměstnanců pracujících v tomto provozu s masem,“ dodal český úřad.

Podle Prouzy ministerstvo nejspíš vyhodnotilo nová polská opatření jako dostatečná. Jak připomněl, kromě hovězího řešil český stát i drůbeží maso se salmonelou. Část masa ze salmonelové šarže šlo také do škol nebo nemocnice. Obchodní řetězce podle něj mají velmi přísné kontrolní mechanismy a neobchodují s pochybnými dodavateli. „Ale zdá se, že ve školách a nemocnicích rozhoduje pouze jediné kritérium, a to nejnižší cena. Měli bychom si říci, zda to je při nákupu jídla pro děti a nemocné lidi optimální?“ ptá se prezident obchodního svazu. Část masa, které Prouza nazývá pochybným, ale šla i do distribučního centra Makra v Kozomíně.

Mimořádná opatření začala platit 21. února kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu pomalému informování o dovozu masa z jatek, která v Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy. Následně se na českém trhu nalezla salmonela i v drůbežím z Polska. V dalších zhruba 250 odebraných vzorcích polského hovězího masa problémy zjištěné nebyly. Konec povinných kontrol kromě Polska chtěla s ohledem na jednotný trh unie také EK.