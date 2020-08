Pozemek u metra se prodal on-line za rekordní půl miliardy. Šlo o více než čtyřnásobek vyvolávací ceny

Praha Za rekordní zhruba půl miliardy korun byl vydražen v on-line aukci pozemek u budoucí stanice metra D v Praze. Uvedl to ve čtvrtek server E15.cz. Pozemek byl prodán za 497 milionů, což je více než čtyřnásobek vyvolávací ceny.

Dosud nejvyšší cenou zaznamenanou v internetových aukcích v Česku bylo podle údajů České pošty, která všechny on-line dražby sleduje, 353 milionů korun při loňském prodeji nemovitosti u Olomouce. O pozemek u budoucího metra mělo zájem 16 kupců. Vítěz aukce chce podle serveru zůstat anonymní.

Konečná cena za pozemek představuje podle aukční agentury Elektronické dražby, která aukci zprostředkovala, hned dva rekordy v on-line dražbách v Česku. „Kromě nejvyšší celkové částky zároveň došlo k rekordnímu nárůstu od vyvolávací ceny po konečnou,“ řekl E15.cz zakladatel agentury Ivo Gavlas. Vyvolávací cena činila 110 milionů a nejvyšší příhoz podle Gavlase dosáhl 89,6 milionu.



Vydražený pozemek se nachází u budoucí stanice metra D Olbrachtova a také v blízkosti stanic stávající linky C Pankrác a Budějovická, na křižovatce ulic Na Strži, Jeremenkova a Olbrachtova.

Má plochu přes 9000 metrů čtverečních a nachází se na něm čtyřpodlažní administrativní budova a autoservis. Do budoucna by mohla podle Gavlase na parcele vzniknout až dvanáctipodlažní budova s byty, kancelářemi nebo obchody. Pozemek dal do dražby správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy NAP. Původními majiteli pozemku byly firmy Oyster Invest a Nemokredit, které sice samy nejsou v úpadku, ale ručily za úvěr pro NAP.



Metro D v první fázi vznikne mezi Pankrácí a Písnicí a následně povede na náměstí Míru. Loni byl zahájen geologický průzkum trasy. Celková předpokládaná cena nové linky metra je 72,6 miliardy korun. Investorem je pražský dopravní podnik, jehož vlastníkem je město Praha.