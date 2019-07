PPF nemůže a ani nechce vstupovat do politiky, napsal nejbohatší Čech Kellner. Jaká je skutečnost?

PRAHA Nejbohatší Čech Petr Kellner je známý tím, jak tajemným se snaží zůstat pro českou veřejnost. Už několik let neposkytuje rozhovory do médií, fotografie zachycující miliardáře na veřejnosti jsou vzácné. Nepočítáme-li jeho mluvčí či lobbisty, pak je v současnosti jediným komunikačním kanálem k veřejnosti Kellnerovo úvodní slovo ve výročních zprávách jeho nizozemské finanční skupiny PPF.

Obsah, který Kellner na konci minulého týdne pustil do éteru, byl ojedinělý. Třiasedmdesátý nejbohatší člověk světa se totiž šířeji rozhovořil o tuzemské politice. Učinil tak vůbec poprvé, jak zjistily LN, které pročetly všechny Kellnerovy úvodníky od roku 1998, kdy začala PPF zveřejňovat výroční zprávy.

„Přemýšlím, jak moc se v posledních letech mění složitě vybudovaná stabilita a rovnováha našeho světa,“ napsal Kellner do zprávy za rok 2018.

S politickým obsahem nepřichází náhodou. Činí tak v ­roce, kdy se na veřejnosti začalo přetřásat jeho podnikání zejména v ­Číně a kdy se hovoří o ­Kellnerově těsném vztahu s­ prezidentem Milošem Zemanem.

Úvodní slovo si zakladatel a majoritní akcionář PPF Petr Kellner vzal ve všech výročních zprávách, které jeho skupina od roku 1998 zveřejňuje na svém webu. V ­té za předchozí rok se poprvé pustil do politických úvah.

„PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z­ toho někdy podezírána, vstupovat do politiky. Naší prací a odpovědností je dobře řídit naše jednotlivé společnosti, dělat poctivě a­ efektivně náš byznys, držet se při tom západních podnikatelských standardů,“ napsal Kellner ve výroční zprávě za rok 2018.

Jeho slova je zapotřebí rozebrat a konfrontovat s reálným děním.

Ochočení prezidenti

Představitelé PPF tvrdí, že nechtějí být vtahováni do politických her, protože dle jejich slov jim jde pouze a jen o podnikání. Jenže svým jednáním a chováním do politiky chtě nechtě promlouvají. Zaprvé: v dubnu roku 2012 Kellner oznámil, že se postará o tehdejšího prezidenta Václava Klause, kterému tehdy zbýval rok ve funkci hradního pána. „Když odchází prezident, tak nemá odcházet s rentou padesát tisíc. Člověk, který tu zemi reprezentoval, a je jedno, jestli to byl Václav Havel, nebo Václav Klaus, má být zabezpečený, má mít zabezpečenou kancelář, pracovní zázemí. Ti lidé jsou symboly země a ­stát by se o to měl postarat,“ vysvětloval Kellner v rozhovoru pro MF DNES. Od té doby PPF Banka přispěla Institutu Václava Klause sumou přes 75 milionů korun.

Ani s Klausovým odchodem do politického důchodu neztratil Kellner na Pražském hradě vliv. I­ s Milošem Zemanem jej pojí těsný vztah. Projevilo se to například v­ roce 2014, kdy se český prezident vypravil na návštěvu Číny. Na setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem Zeman přibral i Kellnera. Byznys firmy Home Credit v ­Číně představuje jednu z­ nejdůležitějších větví portfolia PPF. Když se Zeman vracel z­ Číny do Česka, neletěl státním, nýbrž soukromým tryskáčem pronajatým skupinami PPF a J&T.

Veřejně se Kellnerových obchodních zájmů prezident zastal letos v lednu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na konci minulého roku varoval, že používání softwaru i ­hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Jenže právě s­ Huaweií zástupci PPF loni na podzim podepsali memorandum o spolupráci na lukrativním projektu výstavby 5G sítě. „Je celkem logické, že je ohrožena tato spolupráce, pokud se Čína rozhodne k restriktivním opatřením. Stejně tak je ohrožena i­ spolupráce společnosti PPF v takových oblastech, jako je například Home Credit, což je výrazná aktivita této společnosti v Číně,“ uvedl Zeman v lednu v TV Barrandov.

Na to, jakým způsobem podnikatelské zájmy PPF ovlivňují českou zahraniční politiku, letos v ­dubnu upozornil pořad České televize 168 hodin citací minoritního akcionáře společnosti Home Credit Jiřího Šmejce. „PPF a­ Home Credit, a­ my jsme na to pyšní, stála u zrodu té iniciativy, která, myslím si, vedla k obrodě česko-čínských vztahů,“ chlubil se na videu z roku 2016 jeden z nejdůležitějších Kellnerových partnerů.

S obhajobou svých zájmů v ­Číně lze propojit i další Kellnerovu myšlenku z jeho úvodního slova.

„Nemám rád mediální pózy, v­ PPF nestavíme sebe ani výsledky naší práce na odiv. Neznamená to ale, že nám je jedno, kde a jak žijeme a­ kde budou žít naše děti. Od vzniku PPF jsme dávali v České republice desítky, a později stovky, milionů korun na charitu, na podporu vzdělání a na kulturu,“ napsal muž, který je podle magazínu Forbes 73. nejbohatším člověkem na planetě.

Je pravda, že Kellner o mediální pozornost nestojí. Jednou ze vzácných příležitostí, kdy se mohli Češi něco dozvědět o nejbohatším krajanovi, byl rozsáhlý rozhovor pro MF DNES v dubnu 2012. Tiskové konference, na kterých by osobně vystoupil, nepořádá. Pro novináře je prakticky nemožné konfrontovat jej napřímo s dotazy.

Možná právě proto Kellner letos na jaře nevyslyšel výzvu senátora Pavla Fischera (nezávislý), jenž Kellnera pozval na jednání zahraničního výboru o rizicích užívání technologií čínské firmy Huawei. Místo toho se Kellner a ­jeho dvorní lobbista, exministr Vladimír Mlynář sešli, za zavřenými dveřmi, s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS). Tématem bylo i podnikání PPF v ­Číně. Pozoruhodné přitom bylo, že v­ Kuberově týmu v Senátu pracuje Pavlína Mlynářová, manželka Vladimíra Mlynáře, ředitele pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF. Kuberovi radí se zahraniční politikou.

Za lidská práva v Číně a Rusku

Kellner se ve výroční zprávě pustil i do filozofických úvah.

„Pro moji generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy, na nichž jsme formovali své názory a postoje. To jsou také hodnoty, díky kterým jsme mohli vytvořit náš byznys a vybudovat firmy po celém světě,“ napsal muž, jehož skupina PPF má vlastnickou strukturu usazenou v daňově přívětivém Nizozemsku.

Výše uvedená slova Kellner rozvinul dále: „Dnešní západní společnost, a ­zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení. Věřím ale, že česká společnost, která tradičně stojí především na umu a pracovitosti zdejších lidí, v takovém světě obstojí. V PPF k tomu chceme přispět.“

Kritika západní Evropy o víkendu rezonovala na sociálních sítích. Všimli si jí mimo jiné konzervativně a národovecky ladění politici. „Díky za ta slova, pane Kellnere,“ vystřihl na Facebooku poklonu poslanec Jaroslav Foldyna, u něhož se spekuluje o přestupu z ČSSD do hnutí Trikolóra Václava Klause ml.

Kellner ve svém „výročním“ příspěvku volá po návratu k tradičním hodnotám a obává se omezování svobody či kritického myšlení. Kdyby takový názor vyjevil na některém z obchodních jednání v Číně či Rusku, dost možná by se podnikání v těchto dvou klíčových zemích PPF otřáslo v základech. Svoboda vyjadřování, volná cesta kritickému a opozičnímu myšlení, respekt k národnostním či náboženským menšinám, to není něco, čím by se současný ruský a čínský režim mohl kdovíjak chlubit. V těchto zemích nelze dlouhodobě či ve velkém podnikat bez toho, že vám dveře pomohou otevírat tuzemští politici.

V závěru svého úvodního slova majitel PPF vyjadřuje obavu nad společenskými příkopy: „V dnešní rozdělené společnosti stále více převládá zjednodušené vidění světa na úkor dialogu a vzájemného naslouchání. Příliš mnoho lidí se jen vzájemně utvrzuje ve své vlastní interpretaci světa.“

To potvrzují i odborné průzkumy. Faktem ale je, že k vyhrocení politicko-společenské nálady notnou měrou přispěli i dva poslední prezidenti – Kellnerovi blízcí Klaus a Zeman.