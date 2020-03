Pražská burza zažívá kvůli pandemii nejvýraznější propad od krize 2008

Praha Pražská burza ve čtvrtek zaznamenala nejvýraznější propad od hospodářské krize v roce 2008. Index PX se propadl o 7,84 procenta na 815,74 bodu. Výraznější denní pokles postihl pražskou burzu naposledy 24. října 2008 v době chaosu na trzích v počátcích celosvětové ekonomické krize. Index PX se propadl o 7,84 procenta na 815,74 bodu.

Výraznější denní pokles postihl pražskou burzu naposledy 24. října 2008 v době chaosu na trzích v počátcích celosvětové ekonomické krize. Pokles dostal index PX na nejnižší hodnotu od července roku 2016. Důvodem série výrazných ztrát burzy v poslední době jsou podle analytiků obavy z dopadů šíření nového typu koronaviru.

Vláda ve čtvrtek vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Zakázala vstup do Česka cizincům z 15 rizikových zemí a také osobní autobusovou i vlakovou dopravu do zahraničí. Od pátečních 06:00 zakázala vláda i vstup na sportoviště, do wellness zařízení nebo do knihoven. A od pátku budou muset být mezi 20:00 a 06:00 uzavřeny restaurace.