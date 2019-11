Příliš mnoho chemie? Vsaďte na přírodní pohlcovače pachů

Gelové osvěžovače, bytové parfémy v estetických lahvičkách či elektrických zásuvkách. Kdo by netoužil po provoněném domově. Z různých interiérových osvěžovačů se nám do bytu příjemně line mořský vánek, jarní louka nebo vanilka. Většinu spojuje jediné - chemie. Vůně, které rozptylují do okolí, jsou syntetické a jak prokázaly nedávné studie, zdraví nijak neprospívají. Společnost ALP ecology se vydala jinou cestou.

ADVERTORIÁL

„Zaměřili jsme se na pohlcovače pachu, protože to je pro nás primární. Není důležité obklopit se chemickou vůní a přebít zápach, ale postarat se o jeho likvidaci,“ říká jednatel společnosti David Rašmadžian.

Přinesli jste na trh přírodní pohlcovače pachu. Co vás k tomu vedlo?

Bude to znít nadneseně, ale asi vztah k přírodě a lidem. Určitě není nic špatného na tom chtít se doma obklopit příjemně vonícím prostředím, ale řešit to tak, že kolem sebe nastříkám chemickou vůni, pro mě nikdy nebylo řešení. Vůně časem vyprchá a pach, který jsme chtěli zlikvidovat, se opět vynoří a de facto se nic nevyřeší. Aplikujeme znovu a znovu – neustále kolem sebe rozprašujeme chemii, která, jak dnes ukazují studie, může být pro lidský organismus i škodlivá.

Vaše produkty zápach likvidují?

Přesně tak. Není přece řešením zápach překrýt. To je, jakoby sportovec po velkém fyzickém výkonu odmítnul sprchu a nastříkal na sebe nějaký sprej. Jistě, sekundárně by tím svůj problém vyřešil, ale... Určitě budete souhlasit, že je lepší zasáhnout proti nevhodnému zápachu primárně. Odhalit místo zdroje, to vhodně ošetřit a problematické místo neutralizovat. A protože chemie je kolem nás dost, vsadili jsme na přírodní prostředky.

David Rašmadžian nezapře arménský původ, přestože se narodil a vzdělání získal v Ostravě. Jeho dědeček, který pocházel z umělecké rodiny malířů a sochařů, přijel ve třicátých letech minulého století do tehdejšího Československa studovat a už tady zůstal. David Rašmadžian po absolvování ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě v roce 2000 nastoupil jako komerční bankéř v tehdejší Živnostenské bance pro malé a střední firmy, pro které zajišťoval financování nebo posuzoval projekty. V roce 2001 vznikla společnost A.L.P. ecology s.r.o., kde je dnes jednatelem. Její webové stránky jsou www.likvidator-pachu.cz.

Přírodní produkty jsou určitě i zdravější.

Zcela určitě. Pomineme-li, že chemické produkty řeší jen sekundární problém zápachu, je tady i výrazný vliv na naše zdraví. Chemické osvěžovače vzduchu jsou často špatně přijímány alergiky a dokonce při častém používání dokáží alergii i vyvolat. Obsahují látky na bázi benzenu a toluenu a především benzen je dnes už prokazatelně znám jako karcinogenní látka. Poslední studie na Vysoké škole chemicko technologické jasně prokázala obsah nebezpečných látek v ovzduší po použití právě chemických osvěžovačů.

Jak vaše přírodní produkty působí?

Nejde o nic nového. Tato technologie je tady už 40 let a je založena na tom, že esenciální oleje dokáží kontaktní metodou neutralizovat zápach. My jsme jen tuto technologii rozpracovali do současné podoby a tak dnes máme na trhu 100% přírodní Likvidátory pachu ALP (více čtěte zde: www.likvidator-pachu.cz), které jsou možné použít na zdroje znečištění na toaletách, v septicích, na kobercích, čalounění či oblečení, kde dokáže zápach plně odstranit.

Můžete být konkrétnější?

Jde o produkty kontaktní, který likvidují pachy tím, že je rozloží. Doma máte třeba psa nebo kočku a ti si označkují koberec nevábně zapáchající loužičkou. Vám bude stačit poté, co koberec zbavíte nečistot, na postižené místo nalít náš prostředek, v tomto případě Likvidátor pachu Zvířata, a nechat působit. Dalšími způsoby aplikace může být nastříkání, rozprášení do ovzduší, vyprání či vytření postižených ploch s detergentním prostředkem. Vždy podle toho, o jaké znečištění jde a na jakém místě k němu došlo.

Může dojít k ohrožení zdraví?

V případě použití přírodního prostředku nemůže, a proto je vhodné používat ho nejen v doma, ale i v nemocnicích, kojeneckých ústavech, domech s pečovatelskou službou, v domech pro seniory a všude tam, kde nás může obtěžovat pach moči, výkalů, krve a zvratků. Aplikací Likvidátoru pachu ALP Zdravotnictví ho dokážeme eliminovat jak v použitých plenách, tak z podložek, přepravních nemocničních vozíků, toalet, křesel a tak bych mohl jmenovat další nemocniční předměty, na kterých častým používáním přece jen nevhodný zápach ulpívá, byť jsou denně omývány a udržovány v čistotě.

Lidem vadí i další zápachy, jako je například kouř s cigaret.

I s ním si dokážeme poradit. Jde o naší třetí řadu Likvidátoru pachu ALP Profesionál, zaměřenou na kuřáky a její použití je stejné, jako v případě zvířat a lidí. Vezměte si, jak to vypadá v domácnostech kuřáků. Nejen, že vás v nich obtěžuje samotný pach cigaret, ale určitě si vybavíte, jak vypadají záclony a povrch nábytku v pokojích, kde se silně kouří. Na všem, zvláště na pórovitých materiálech, ulpívá dehet, a i když se zrovna nekouří, takovou místnost určitě po čichu poznáte. I tady je možné použít náš produkt a dehtový zápach odstranit.

Prostředky na přírodních bázích nemívají často sílu chemických. Dokáží vaše pohlcovače neutralizovat pachy i v tak agresivních prostředích, jako jsou jatka či kafilérie?

Jednoznačně ano. I tady jsme své produkty testovali. Konkrétně jsme byli v provozech na zpracování ryb, na jatkách i v kafilerii a všude tam jsme prošli s úspěchem. A stejné úspěchy máme i s naší olejovou bází pohlcovače pachů, která se používá do septiků, sběračů tuků a lagun. Olejová vrstva ulpívá na povrchu, a když se septik plní, promíchává se s obsahem a neutralizuje pachy u zdroje. Opět v souladu s přírodou, bez chemie.