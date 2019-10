Příměří v obchodní válce, Spojeným státům a Číně se podařilo uzavřít částečnou dohodu

V rámci dohody Čína souhlasila s některými ústupky v otázce zemědělských produktů a USA poskytnou určité celní úlevy. Dohoda je předběžná, musí ji schválit Trump a může se ještě změnit. Zatím by měla pozastavit plánované zvýšení amerických cel od 15. října a mohla by také odložit nebo zrušit cla, která mají vstoupit v platnost v polovině prosince. Taková dohoda bude znamenat první průlom v 18 měsíců trvající obchodní válce, která poškozuje ekonomiky obou národů.



Částečná dohoda vyřeší některé krátkodobé problémy, některé nejožehavější sporné body však zůstanou nevyřešené. Cílem USA je hlavně vyřešit údajné krádeže duševního vlastnictví Čínou, nucené transfery technologií a čínské dotace pro průmyslové podniky. Částečná dohoda by však tyto položky řešit neměla.

Trump v pátek na twitteru uvedl, že za dva dny jednání obchodních delegací z Číny a USA se staly „dobré věci“ a pokud země dojednají dohodu, bude ji moci podepsat bez zdlouhavého procesu schvalování v Kongresu.

Good things are happening at China Trade Talk Meeting. Warmer feelings than in recent past, more like the Old Days. I will be meeting with the Vice Premier today. All would like to see something significant happen!