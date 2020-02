Propad na americké burze. Akcie kvůli koronaviru za celý týden klesly nejvíce od 2008

New York Akcie ve Spojených státech zažily největší týdenní propad od globální finanční krize v roce 2008. Výprodej akcií se tento týden prohloubil kvůli obavám, že rychle se šířící onemocnění způsobené novým typem koronaviru může způsobit recesi. Za celý týden index Dow Jones klesl o 12,4 procenta, Nasdaq o 10,5 procenta a S&P 500 o 11,5 procenta, napsala agentura Reuters. Ztráty zaznamenaly indexy i za celý měsíc.

V pátek pozdě odpoledne se však akciím podařilo předchozí ztráty zmírnit a Nasdaq dokonce ztráty smazal v reakci na prohlášení šéfa centrální banky USA (Fed) Jeroma Powella. Dow Jones tak v pátek nakonec oslabil o 357,28 bodu, tedy 1,39 procenta, na 25.409,36 bodu. Širší index Standard & Poor’s se snížil o 24,54 bodu, neboli 0,82 procenta, na 2954,22 bodu. Index technologického trhu Nasdaq pak nepatrně stoupl o 0,89 bodu na 8567,37 bodu.



Za celý únor se Dow Jones propadl 10,07 procenta. S&P ztratil 8,41 procenta a Nasdaq 6,38 procenta.

Svět se připravuje na možnou pandemii. Investoři se proto zbavují akcií a přesouvají svůj zájem k bezpečnějším amerických státním dluhopisům. Stále více obchodníků se také domnívá, že centrální banka USA (Fed) v březnu sníží úrokové sazby.

„Nejistota, která se vznáší nad trhy, se zmírní pouze tehdy, pokud se objeví pocit, že to nejhorší je téměř za námi,“ uvedl stratég Prudential Financial Quincy Krosby. Do té doby podle něj nebudou investoři ochotni riskovat.

Pokles se dotkl hlavně bank a finančních společností

Očekávaný pokles úroků v pátek způsobil ztráty hlavně bankám a dalším finančním společnostem, které jsou citlivé na vývoj úroků. Vysoké ztráty zaznamenaly také realitní firmy a výrobci spotřebního zboží. Indexu Nasdaq pomohlo posílení technologických společností, jako Microsoft a Adobe. Někteří investoři využili podle analytiků pokles jako příležitost k nákupu levnějších akcií. Zisky si nakonec připsaly také komunikační a energetické firmy



Indexy pozdě odpoledne smazaly část ztrát v reakci na prohlášení šéfa Fedu Powella. Ten uvedl, že americká ekonomika zůstává v dobrém stavu, i když koronavirus představuje riziko. Fed podle něj vývoj pečlivě sleduje a v případě potřeby bude jednat, aby ekonomiku podpořil, a využije k tomu všechny své nástroje.

Prohlášení Powella přispělo i k poklesu dolaru vůči jenu na nejnižší hodnotu za sedm týdnů. Japonský jen posílil i k euru, protože šíření onemocnění způsobeného novým koronavirem v USA zvýšilo zájem o jen jako bezpečnou investici. Za celý týden pak jen k dolaru zaznamenal nejvyšší růst od roku 2017.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se snížil o 0,5 procenta na 98,05 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,3 procenta na 1,1040 USD. Dolar k jenu klesl o 1,6 procenta na 107,76 JPY a euro vůči jenu oslabilo o 1,4 procenta na 118,83 JPY.