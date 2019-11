Milník v propojení skiareálů ve Špindlu. Projekt za miliardu získal kladný posudek vlivu na životní prostředí

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) Projekt propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně získal kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Souhlasné stanovisko vydal Královéhradecký kraj. ČTK to ve středu potvrdili zástupci společnosti Melida, která špindlerovský skiareál provozuje a také hradeckého hejtmanství.

„Souhlasné stanovisko se Studií vlivu na životní prostředí vnímáme s obrovskou vděčností a pokorou. Uvědomujeme si, že se pohybujeme na území národního parku, proto jsme velice rádi, že se nám podařilo se všemi dotčenými najít společnou cestu, jak rozšířit a zmodernizovat naše středisko a zároveň nepoškodit přírodu,“ uvedl v prohlášení ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Rozhodnutí krajského úřad označil za důležitý milník na cestě k realizaci projektu.



Melida, která špindlerovský skiareál provozuje od listopadu 2012, chystá investicí do propojení lyžařských areálů v odhadované ceně až jedné miliardy korun řadu let. Plány propojení se za tu dobu, především kvůli připomínkám ochránců přírody, několikrát měnily a upravovaly. Pro společnost Melida je propojení areálů prioritou a hlavním investičním záměrem. Současně jde o největší jednotlivý investiční projekt v českém lyžařském byznysu.

Centrem propojení areálů bude parkovací terminál pro více než 200 aut, na jehož střeše budou dolní stanice lanovek. Terminál bude postaven na současném parkovišti P1 u přehrady Labská u vjezdu do města. Kabinová lanovka by z něj měla směřovat zhruba do poloviny sjezdovek na medvědínském kopci. Na opačnou stranu do areálu Svatý Petr k horní stanici lanovky Hromovka má vést sedačková lanovka.