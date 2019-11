Průšvih v americkém zdravotnictví. Inzerenti se dostali k údajům těch, na které cílí reklamu

LONDÝN/PRAHA Podle listu Financial Times poskytovaly některé britské weby data o zdraví svých uživatelů společnostem jako je Facebook, Google a spol.

Některé z britských populárních webů, zabývajících se zdravím, sdílí citlivá data o svých uživatelích. Ukázala to investigativní reportáž britského listu Financial Times. Tucty společností po celém světě, zabývající se reklamou, včetně obrů jako Google, Facebook či Amazon, tak dostávají data o zdravotních potížích svých uživatelů, jejich lékařských diagnózách, užívaných lécích, či dokonce pravidelnosti menstruace či vědí, kdy mají jejich uživatelky plodné dny. Stačilo přitom, aby si lidé něco z toho na inkriminovaných webech vyhledávali.

Na základě analýzy dat ze stovky stránek přišli novináři listu Financial Times na to, že asi čtyři pětiny navštěvovaných stránek poskytují dál takzvané cookies, což je krátký textový soubor, který webová stránka odešle do prohlížeče uživatele. Data z prohlížeče pak mohou využít třetí strany například při cílení reklamy na dané konkrétní uživatele. Potíže tkví v tom, že se to dělo bez vědomí samotných uživatelů.

Podle Financial Times data nejčastěji putovala ke službě DoubleClick, což je reklamní systém společnost Google. Ten využívají především velcí inzerenti s měsíčními investicemi do reklamy v řádech milionů korun. Další v pořadí ve sběru dat pak byl internetový obchod Amazon, sociální síť Facebook, softwarová společnost Microsoft a reklamní technologická společnost AppNexus.

„Tato zjištění jsou velmi znepokojivá,“ řekl britskému listu Wolfie Christl, výzkumník zabývající se právě reklamním průmyslem. „Z mého pohledu jsou tyto údaje evidentně citlivé povahy a vztahuje se na ně zvláštní ochrana podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jejich poskytování třetím stranám tak s největší pravděpodobností porušuje zákon,“ doplnil.

Bohužel to není první zjištění tohoto typu z posledních dnů.

Google má i zdravotní data desítek milionů Američanů

Deník The Wall Street Journal přišel tento týden s informací, že společnost Google v rámci projektu Skřivan (Project Nightingale) shromažďuje citlivá zdravotní data milionů amerických občanů. Nevěděli přitom o tom ani pacienti, ani lékaři a zdravotní instituce.

Podle listu konkrétní data zahrnovala laboratorní výsledky, diagnózy lékařů či záznamy o hospitalizaci, z čehož lze vyčíst celou historii zdravotního stavu pacienta. Googlu tato data měla poskytnou společnost Ascension, což je jeden z největších poskytovatelů zdravotních a doprovodných služeb v USA. S tou se Google v minulosti dohodl na analýze a přesunu dat o zdraví zhruba 50 milionů Američanů do cloudového prostředí. Americké federální úřady chtějí prošetřit, zda nebyla porušena práva občanů na ochranu osobních údajů.