Kontroverzní radar ve Varnsdorfu změřil auto GIBS, pokutu ale platila radnice

Vanzdorf Radar ve Studánce u Varnsdorfu loni zachytil vůz Generální inspekce bezpečnostních sborů, jak v obci překračuje povolenou padesátku, napsal server iDnes.cz. Pokutu od GIBS však podle něj město nevymůže, příslušníci inspekce totiž za přestupky ve službě neplatí. Radar se stal terčem kritiky místních obyvatel i ministerstva vnitra kvůli tomu, že za každý přestupek město platí paušálně soukromé firmě 300 korun. Stejnou částku musela radnice poslat firmě také za auto GIBS, i když pokutu nikdo nezaplatil.

„Bylo to v loni v červenci, na padesátce jeli šedesátkou a dostali pokutu tisíc korun,“ řekl podle iDnes.cz k přestupku jeden z funkcionářů GIBS.



Radnice má tedy podle serveru smůlu, inspektoři stejně jako policisté dostávají trest v kázeňském řízení, které může skončit napomenutím nebo srážkou ze mzdy, ale pokuty obci neplatí. Varnsdorf tak za jejich přestupek zaplatil soukromé firmě 300 korun, ale z pokuty nezíská ani korunu.

Starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček míní, že takových případů jsou jen jednotky a nadále si stojí za systémem, na který padá tolik stížností. „Jak my to máme vyzobat, tohle?“ namítá Horáček. „To jsou jednotky případů,“ dodává.

Během zveřejnění článku se MF DNES ozvalo několik policistů, které také změřil varnsdorfský radar a také oni dostali pokutu tisíc korun. A také od nich radnice nedostala nic, jen platila 300 korun firmě.

„Navíc radnice postupuje špatně,“ citoval iDnes.cz jednoho z nich, „poslali výzvu k zaplacení pokuty majiteli vozidla, tedy ministerstvu vnitra. A to je špatně, měli podat podnět ke kázeňskému řízení,“ dodal. Ani v kázeňském řízení nakonec sankci nedostal. „Zdůvodnil jsem překročení rychlosti takzvaným důležitým zájmem služby, prostě jsem jel k případu,“ doplnil.

Další tvrdil, že ho radar změnil a radnice pokutoval za rychlou jízdu, ačkoli jel se zapnutým majákem.

Stará známost z banky

Ministerstvo vnitra označilo provoz radarů ve Varnsdorfu za nezákonný, přesto radnice ve spolupráci se soukromou firmou Water Solar Technology pkračuje. Ředitel společnosti Miloš Schubert se navíc netají, že se s Horáčkem zná, „ale jen pracovně. Když jsem pracoval v bance, on byl můj klient. Jako spousta jiných,“ dodal pro server.

Měření rychlosti, z něhož měly prospěch radnice i firma, vyvolalo velké emoce. Přestupků bylo loni přes sto tisíc. Letos v únoru kdosi jeden z radarů odpálil, v březnu byl zničen i druhý. Město posléze vyhlásilo nové výběrové řízení a znovu se stejnou firmou uzavřelo smlouvu na stejném principu. Ministerstvu navzdory. Tentokrát jí bude dávat za každý přestupek 280 korun. Horáček podle iDnes.cz odhaduje, že během jednoho až dvou týdnů se na Studánce začne měřit znovu. A to až do vyčerpání částky 50 milionů korun pro firmu.



Dopis z ministerstva vnitra

„Obec si může od soukromých subjektů pronajmout stacionární měřicí zařízení, nicméně částka placená za pronájem tohoto zařízení nesmí být jakkoli odvozena od výsledků jeho měření. Pokud soukromý subjekt provádí nastavení a údržbu těchto zařízení a zároveň je hmotně zainteresovaný na výsledcích měření, jedná se o porušení zákona o silničním provozu,“ napsalo vnitro na radnici v dopise, který také citoval server iDnes.cz.



Starosta Horáček uvedl, že tento systém rozdělení zisku mu přijde jediný spravedlivý. „Radary mají zvýšit bezpečnost na silnici, ale také se musíme chovat jako řádní hospodáři. Kdybychom platili za radary paušál a všichni jezdili předpisově, radnice by tratila, a to by lidi teprve řvali,“ uvažuje. „Počkáme, až nás někdo zažaluje a až soud rozhodne, co je zákonné,“ dodává.

Jestli se v nejbližší době neozve některý z pokutovaných řidičů, žalobu navrhne samotné ministerstvo vnitra. Radary jsou navíc umístěny na sbíhajících se pruzích, kde jsou řidiči často nuceni zrychlit, aby se zařadili, a tak částky za získané pokuty nejsou malé. Cedule, která by před měřením varovala, také absentuje. iDnes napsal, že město Varnzdorf tak hodlá konat až do vyčerpání 50 milionů korun, které má na soukromou firmu vyhrazené.