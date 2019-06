Obvinění policejního odboráře ze zpronevěry 100 tisíc korun bylo zrušeno. Nebylo prý odůvodněné

Praha Městské státní zastupitelství v Praze zrušilo trestní stíhání policejního odboráře Pavla Štěpána, který podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zpronevěřil členské příspěvky svých kolegů. Vyšetřovatelé odboráře podezřívali, že si ponechal až 100 000 korun, které měl odvést do centrální pokladny odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Štěpán to od počátku popíral. Napsal to server iRozhlas.cz.

O zrušení trestního stíhání rozhodl státní zástupce 19. června, řekl serveru advokát Tomáš Těmín, který Štěpána zastupuje. V odůvodnění podle něj státní zástupce uvedl, že se policejní orgán „nedostatečně vypořádal se subjektivní stránkou věci, to jest se zaviněním“. GIBS obvinila Štěpána letos v květnu ze zpronevěry s větší škodou, za což mu hrozilo až pět let vězení.

Státní zastupitelství svým rozhodnutím vyhovělo Štěpánově stížnosti proti zahájení trestního stíhání. GIBS tak musí o věci znovu rozhodnout. Buď může případ odložit, nebo může trestní stíhání zahájit znovu, ale lépe ho odůvodnit.

Inspekce Štěpána podezřívala z toho, že do centrální pokladny odborů neodvedl členské příspěvky z buňky, kterou vedl. Podle dřívějších slov předsedy Unie bezpečnostních sborů Zdeňka Drexlera se to mělo dít po tři roky. „Přesnou částku zatím vyčíslenou nemáme, zatím se blíží někde ke sto tisícům korun,“ řekl Drexler v únoru Českému rozhlasu Radiožurnálu.

Unie bezpečnostních složek Štěpána ze svých řad podle dřívějších informací Deníku N vyloučila. Shromáždění předsedů o tom rozhodlo již na základě podezření ze zpronevěry.

Štěpán patří k pražským těžkooděncům a v minulosti se angažoval ve vyjednávání o kvalitnějších balistických vestách. V souvislosti s obviněním byl ve druhé polovině května propuštěn ze služebního poměru u policie. Podle Petry Lhotákové z Odborové aliance Integrovaného záchranného systému, která nyní Štěpána při jednání s policií zastupuje, bude usilovat o návrat do služebního poměru. U policie byl Štěpán 16 let.