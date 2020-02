Respilon začne v Česku vyrábět roušky zabíjející koronavir. Majitel: Máme kontrakty na pět let dopředu

PRAHA Ještě před několika týdny brněnskou společnost Respilon, která dělá výrobky z nanovláken, jako jsou fólie do oken, membrány pro nepromokavé oblečení a respirační masky, skoro nikdo neznal. S vypuknutím epidemie koronaviru se však dostala i do světového tisku, včetně listu The New York Times.

Teď firma registruje poptávku po svých rouškách v řádu stamilionů kusů. Před několik týdny vedení společnosti oznámilo, že bude za pomoci izraelské technologie vyrábět roušky, které jsou schopné díky nanočásticím oxidu mědi koronavir zabíjet.



Od května by měla začít tyto roušky dělat i v Česku. „Budeme vyrábět v Brně. Už jsme zaplatili za výrobní linku, která by nám měla dorazit v druhé půlce dubna. Začít produkovat roušky bychom měli na konci května. Jde o plně automatickou linku, ročně by měla vyrobit asi 20 milionů kusů masek s nanotechnologií oxidu mědi,“ říká v rozhovoru pro LN majitel firmy Roman Zima.

LN: Před více než týdnem jste avizovali, že začnete v Izraeli vyrábět obličejové masky s nanočásticemi oxidu mědi, které zabíjejí koronavir. Už výroba začala?

Než výroba v Izraeli najede, bude to trvat minimálně týden až 14 dní.

LN: Jak velká je tamní výrobní kapacita?

Asi šest tisíc masek za den. Teď jsme se ale rozhodli, že uděláme strategickou výrobu zde v Česku.

LN: Kde přesně?

Budeme vyrábět v Brně. Už jsme zaplatili i za výrobní linku, která by nám měla dorazit v druhé půlce dubna a začít produkovat roušky na konci května. V tuto chvíli máme dokonce i první předobjednávky.

LN: Kolik bude činit její kapacita?

Jde o plně automatickou linku, která má denní kapacitu 70 tisíc kusů. S ohledem na to, že jsou tam nějaké ztráty, kdy ne každý kus projde kontrolou, měla by linka ročně vyrobit asi 20 milionů kusů masek s nanotechnologií oxidu mědi.

Budeme tedy mít dvě výroby, jedna bude u nás a druhá v Izraeli. Kapacita je dostatečná. Už teď máme předobjednávky a podepsané kontrakty na asi pět let dopředu. Rozhodně nejde jen o to, že tu je teď nějaká epidemie. Máme zákazníky, kteří mají dlouhodobý zájem.



LN: Jakou tedy teď registrujete poptávku po těchto ochranných maskách?

Nerad bych mluvil o konkrétních číslech, ale můžu říci, že jde o stamiliony kusů.

LN: Zvažujete výrobu rozšířit?

Může se zdát, že jde o obří poptávku, ale ve skutečnosti je to relativně malé číslo. Uvažujeme o koupi druhé linky pro Brno, to bude ale záležet na tom, jak se bude zájem vyvíjet.

LN: Už dříve jste říkal, že jednáte o výrobě ochranných pomůcek i v dalších asijských zemích, jako je Malajsie či Kambodža. Znamená to, že s rozjetím výroby v Česku už v těchto zemích vyrábět nechcete?

Ne, určitě to nic takového neznamená. Naopak se tam teď jednání posouvají kupředu právě kvůli Číně. I když to tak z mediálního pohledu nemusí úplně vypadat, situace v Číně se začíná trochu stabilizovat. Rozhodně tamní produkce už není pod takovým tlakem jako při vypuknutí epidemie.

LN: Kdy tedy začnete s výrobou v Asii?

V některých továrnách už jsou uvolněné výrobní kapacity. Samozřejmě je třeba výrobu ještě odsouhlasit a odjet tam podepsat smlouvy. Upřímně se tam teď ale nikomu moc nechce jet. Je poměrně složité vzít si na triko to, že tam někoho v současné situaci pošlete. Vlastně je to hlavně otázka etiky.

LN: Šlo by o výrobu pro tamní trh?

Ano, výrobky vyrobené v Kambodži a Malajsii by šly na asijský trh. Co se týče výroby v Izraeli a v Brně, ta by byla určená primárně pro Evropu a Česko, protože nemá smysl to dovážet odjinud.

Pokud by poptávka vzrostla, budeme v Česku linku schopni rozšířit a vyvážet tam, kde budou roušky třeba.

LN: Jaká je vaše představa o ceně těchto roušek pro koncového zákazníka? Původně jste mluvil asi o pěti dolarech za masku, což je asi 115 korun.

Ta cena je dle mého názoru stále reálná.

LN: Jak jste na tom teď? Děláte i normální masky s nanovlákny, které brání průchodu různých částic a virů. Máte pořád prázdné sklady?

Ano, v tuto chvíli máme prázdné sklady. Cokoliv, co teď přijde, je okamžitě pryč.