Respirátor, přes který viry neprojdou, se dokáže sám sterilizovat. Vyvinuli ho v Brně

Česká firma Respilon v úterý uvedla na trh novinku, která je označována za převratnou. Respirátor, který zaujme jemnou tělovou barvou a extrémní lehkostí, dokáže podle výkonné ředitelky brněnské společnosti Jany Zimové zachytit díky vysoce účinné nanovlákenné membráně nebezpečné viry a ty následně deaktivovat prostřednictvím akcelerovaného oxidu mědi. Ten také propůjčuje respirátoru jeho nezaměnitelnou barvu.

Klíče, peněženka, telefon, rouška… K věcem, které člověk potřebuje, když odchází z domu, letos kvůli hrozbě covid-19 přibyla jedna podstatná novinka – ochrana dýchacích cest v jakékoli formě. Jenže to je právě kámen úrazu. Ne každá ochrana dýchacího ústrojí se dá používat opakovaně a zároveň bez odpovídající údržby.

Jednorázové roušky je potřeba měnit, látkové potom poctivě vyvařit a přežehlit. Tyto starosti odbourává nový samosterilizační respirátor VK RespiPro, který vyvinula brněnská firma Respilon společně s izraelským partnerem. Respirátor obsahuje nanovlákennou membránu, která viry spolehlivě zachytí v obou směrech, chrání tak nositele před okolím a naopak. Akcelerovaný oxid mědi přítomný ve speciální vnitřní a vnější vrstvě respirátoru se pak postará o jejich deaktivaci. „Je to unikátní produkt a spolehlivý pomocník. Navíc ho na obličeji téměř nevnímáte, protože váží necelé čtyři gramy a tvarově velmi dobře sedí,“ upozorňuje výkonná ředitelka firmy Respilon Jana Zimová, která v nanovláknech vidí velkou budoucnost.



Lidovky.cz: Vaše firma Respilon právě uvedla na trh novinku v ochraně dýchacích cest- samosterilizační respirátor VK RespiPro. Říkáte, že je revoluční, v čem?

Funguje na principu dvojité bariéry. Prostřední vrstvu tvoří membrána z nanovláken. Sice ji nelze vidět lidským okem, ale spolehlivě se postará o zachycení až 99,9 procent virů, jak potvrzuje výsledek testu v americké laboratoři Nelson Labs. Dvě vrstvy s akcelerovaným oxidem mědi, který respirátoru dává na pohled patrnou měděnou, v podstatě tělovou barvu, se postarají o jejich deaktivaci zvenku i zevnitř respirátoru.

Lidovky.cz: Jak funguje jeho samosterilizace?

To, co membrána z nanovlákna zachytí, to akcelerovaný oxid mědi aktivně hubí. Díky tomu můžeme říct, že je tento respirátor samosterilizační. Dá se používat opakovaně, aniž by vznikaly obavy z kroskontaminace, tedy toho, že si člověk na respirátor sám zanese nějaký virus nebo se z něj infikuje při manipulaci. Současně si však zachovává vysokou prodyšnost a uživatelský komfort při nošení. Jeho tvar jsme pečlivě ladili, aby dobře seděl na obličeji a zároveň netlačil. To je pro uživatele důležité. Vezměte si, že jste lékař nebo zdravotní sestra a máte před sebou mnohahodinovou náročnou směnu. Musíte mít účinnou ochranu dýchacích cest a zároveň potřebujete, aby se vám v ní dobře dýchalo a mluvilo.

Lidovky.cz: Uvedení respirátoru s těmito vlastnostmi na trh jste avizovali již na jaře, kdy si ho lidé dokonce mohli předobjednat. Nakonec k tomu ale nedošlo a vy jste čelili kritice. Jak jste nyní připravení a co zákazníkům chcete nabídnout?

Již nyní je VK RespiPro ke koupi na našem eshopu. Teď ho nabízíme prioritně českým zákazníkům, protože jsme česká firma a jsme tady doma. Ve chvíli, kdy uspokojíme domácí poptávku, nabídneme VK RespiPro postupně i na dalších trzích.

Lidovky.cz: Jak dlouho se dá respirátor nosit, aby plnil svou funkci?

Poskytuje komfort opakovaného nošení zhruba po dobu jednoho týdne. Kdybychom to vyjádřili součtem počtu hodin používání, tak by to bylo přibližně třicet hodin. Můžete ho nosit tolik hodin, kolik denně potřebujete, a co si hlídáte, je to, jak vám dobře sedí na obličeji. Je totiž přirozené a pravděpodobně už takovou situaci zažil každý, že se opakovaným nasazováním a sundáváním respirátoru nebo ústenky časem rozvolní takzvaný facefit. A ten je důležitý pro kvalitu záchytu. Proto doporučujeme kumulativní dobu používání u nového VK RespiPro zhruba jeden týden. Ne proto, že by po tomto časovém úseku došlo ke snížení účinku akcelerovaného oxidu mědi, ale právě proto, aby si lidé byli jistí, že respirátor stále dobře přilne na obličej a nedochází k podsávání, kdy se do respirátoru dostane vzduch mezerami tam, kde se tvar uvolní. Když si vybíráte ochranu dýchacího ústrojí, doporučuji, aby si člověk opravdu pečlivě vyzkoušel, že mu daný tvar dobře sedí.

Lidovky.cz: Za jakou cenu respirátor s nanovlákny a oxidem mědi nabízíte?

Nyní prodáváme balení obsahující dva kusy respirátoru. Toto dvojbalení má zavádějící cenu 415 korun a poskytne vám kvalitní ochranu na dva týdny. Pokud si to přepočtete, je to 6,9 korun na hodinu ochrany. Do budoucna budeme nabízet i větší balení, u kterého cena za kus a hodinu ochrany vyjde ještě levněji.

S respirátorem je to jako s oblečením, musí sednout

Lidovky.cz:V nabídce máte dvě velikosti respirátoru. M a L. Jak člověk pozná, který je pro něj ten pravý?

Je pro nás zásadní nabídnout možnost výběru, protože jak už jsem říkala, správně zvolený tvar a velikost jsou klíčové pro správnou funkci. Máme v tuto chvíli na výběr velikost M a L. V druhém kroku, zhruba v horizontu měsíce, budeme nabízet i další tvar respirátoru. Nyní prodáváme tvar C-shape připomínající z profilu písmeno C, druhý bude Fish-type, skládaný horizontální tvar „rybičky“. To, že máte super nanovlákennou membránu, která vás ochrání, je perfektní, ale pokud respirátor dobře nepřilne k obličeji a dochází k podsávání, není funkce dokonalá. Vzduch tak může proudit jinými průduchy než skrz membránu. Vzhledem k tomu, že ergonomie každého obličeje je jiná, je třeba vybírat dobře. U respirátorů na našem eshopu naleznou lidé přehled rozměrů a návodný nákres, jak si změřit vzdálenost od ucha ke kořenu nosu. Tato vzdálenost je pomocníkem pro určení vhodné velikosti. Samozřejmě nejlepší je, si respirátor zkusit, aby člověk zjistil, který tvar a velikost mu sedí. Je to podobné, jako když si půjdete koupit halenku nebo kalhoty, cokoli na sebe. Taky si budete chtít vyzkoušet, jestli vám střih sedne. S ochranou dýchacího ústrojí je to podobné.

Lidovky.cz: Plánujete i něco pro malé děti?

Určitě. Jako jedni z mála jsme už dříve měli v nabídce i dětské velikosti. Dokonce i speciální edici pro děti do jednoho roku. Plánujeme v budoucnu nabídnout varianty pro děti, ale nyní je na trhu největší poptávka po větších velikostech a tu potřebujeme uspokojit. Myslíme ale na maminky miminek a pracujeme nyní na síti na kočárek, která v sobě bude mít nanovlákennou membránu, abychom pomohli chránit i ty nejmenší.

Lidovky.cz: Vyžaduje respirátor nějakou speciální péči, aby si udržel své funkce?

O respirátor VK RespiPro se nijak starat nemusíte. Naopak by to bylo nežádoucí. Není pratelný, není třeba ho sterilizovat. Zkrátka s vámi bude tam, kde ho budete potřebovat, aniž byste mu museli věnovat nějakou zvláštní péči. Což je fajn. Přestože je edukace ohledně nošení ochrany dýchacích cest nyní poměrně vysoká, je spousta lidí, kteří na to příliš nedbají. Na běžné roušce se zachytí všechno možné a není možné ji nosit týden, aby byla funkční. Respirátor VK RespiPro se ale sterilizuje sám, můžete si ho dát do kabelky, do kapsy. Je pro každého v každý okamžik bez ohledu na to, jak je člověk pečlivý nebo vzdělaný v této problematice. Je jednoduché ho používat i s ním pracovat, a to za všech okolností.

Lidovky.cz: Ne všechno, co člověku poskytuje ochranu a je funkční, je vždy komfortní…

Vzhledem k tomu, že jsme v současnosti nuceni nosit ochranu dýchacích cest poměrnou většinu dne, když jsme mimo domov, bylo pro nás zásadní, aby byl respirátor uživatelsky příjemný, dobře se v něm dýchalo i mluvilo. Proto jsme ho samozřejmě otestovali v „běžném provozu“. Máme zpětnou vazbu i z první linie z lékáren, z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, z Fakultní nemocnice Brno, z neziskového sektoru, na který máme silné vazby. Odezva byla velmi příznivá. Intenzivně spolupracujeme také s pacienty s cystickou fibrózou. Lidé trpící touto chorobou mají sníženou kapacitu plic, dýchání je pro ně obtížné a nehledě na koronavirus pro ně mohou být i jiné bakterie a viry opravdu velkou hrozbou. Pro tyto pacienty bylo zásadní i to, že má respirátor hmotnost pouhých 3,7 gramu, list papíru přitom váží 5 gramů. Když nám řekli, že se jim VK respirátor dobře nosí, je to pro nás velmi hodnotná zpětná vazba. Protože oni se musí chránit pořád. Spolupracovali jsme ale i s lidmi vykonávajícími profese jako je učitelka, fyzioterapeutka, vychovatelka, majitel restaurace, kuchař, hasič nebo i jedna paní starostka. Reakce jsou velmi pozitivní.

Lidovky.cz: Kdo se na vývoji respirátoru podílel?

S vývojem respirátoru pomáhal vědecký tým Jeffa Gabbaye z Izraele. Spolupracujeme s ním na této novince téměř dva roky. My přinášíme nanovlákennou membránu a oni patentovanou technologii akcelerovaného oxidu mědi. Dohromady to dává obrovský smysl. Jeff Gabbay je vědec s třicetiletou zkušeností, autor technologií na bázi oxidu mědi, který je držitelem 35 patentů. Je také poradcem NASA. Máme velkou radost, že se nám podařilo tento společný produkt uvést na trh a věříme, že lidem opravdu přinese užitek.

Technologie mění svět rychle, normy pokulhávají

Lidovky.cz:O nanovláknu se mezi lidmi ve větší míře začalo mluvit teprve letos na jaře v souvislosti s hrozbou koronaviru. Přitom zásadní posun v jeho využití učinil v roce 2003 český vědec Oldřich Jirsák. Čím to je?

Problematické jsou normy, které jeho využití komplikují. Nanovlákno je kouzelná věc. Kam ho vložíte, tam funguje a přináší lidem výhody. Naše firma je na trhu od roku 2013. Všechno, co vymýšlíme a prodáváme, jsou produkty a materiály, které nanovlákna obsahují. Ač nás doba koronavirová všechny trápí, přinesla jednu věc, vznikl tu prostor, v němž se začalo o nanovlákenné ochraně dýchacích cest hovořit a vchází do povědomí. Nese to s sebou ruku v ruce právě i diskusi o normách, které spravují problematiku ochrany dýchacích cest. Ty však bohužel nejdou inovacím naproti. Vznikly před třiceti čtyřiceti lety, dávno před současným využitím nanovláken. A teď už neodpovídají situaci, kterou žijeme. Zkrátka technologie a inovace mění svět velmi rychle a normy jim nestačí.

Lidovky.cz: Už v minulosti, v době, kdy tu ještě nebyl koronavirus, jste začali prodávat antivirové nákrčníky, které obsahují nanovlákno. Narazili jste na normy i s nimi, je to tak?

R-Shield jsme uvedli na trh v roce 2018, a to na základě odezvy od našich klientů-pacientů, kteří byli nuceni nosit na veřejnosti ochranu dýchacích cest, což bylo ještě na konci minulého roku nestandardní a způsobovalo to značné emoce. Vymysleli jsme proto, že nanovlákennou ústenku, která velmi účinně zachytává viry, bakterie a další škodliviny, schováme do látkového tubusu a umožníme tak těmto lidem takzvaně splynout s davem. To je bezvadné a funkční a lidem to přináší řešení jejich situace. Funkčnost je potvrzená nezávislým testem. Ale normy tento typ produktu zatím neumí zařadit. Máte funkční produkt, ale nemáte na něj normu, kategorii. Ještě ji nikdo nenapsal.

Lidovky.cz: Co přesně to znamená?

To znamená, že k tomuto typu produktu, nemůže být vystaveno takzvané CE neboli prohlášení o shodě. Na vysvětlenou je důležité říci, že prohlášení o shodě si vystavuje sám výrobce nikoli nezávislý úřad. Deklaruje v něm, že byl daný výrobek posouzen dle stanovených norem. V tomto případě norma neexistuje, takže CE jako výrobce nemůžete vystavit. Nemá to ale nic společného s tím, že výrobek funguje. V této situaci se nachází všichni výrobci, kteří tento typ antivirového šátku nebo nákrčníku vyrábí včetně naší firmy. Máme testovanou funkčnost nanomembrány, která je všitá v oblasti nosu a úst a zajišťuje účinný záchyt. Funguje spolehlivě, běžně ho nosí i lidé s nízkou imunitou. Proto voláme spolu s dalšími firmami a českou nanoasociací po aktualizaci norem. Ochrana dýchacího ústrojí je komplexní a složitá problematika, ve které se málokdo dobře orientuje a často se i v médiích dočtete špatné výklady a zavádějící interpretace, které lidi matou a nás poškozují. Vadí nám, že jsme tím v podstatě biti za to, že přinášíme lidem inovace z nových materiálů, se kterými si normy ještě neumí poradit.

Lidovky.cz: Jak je na to s certifikacemi aktuální novinka – samosterilizační respirátor VK RespiPro?

Má certifikaci, kterou vyžaduje zákon pro to, abychom ho mohli uvést na trh a prodávat. Tu vystavila dánská certifikační autorita Force a opravňuje nás k prodeji na území celé Evropské unie. Kromě certifikace máme několik testů, které nejsou vyžadovány, ale pro nás jsou důležité, protože testovaly konkrétní funkční parametry. Záchyt virů jsme nechali otestovat v americké renomované laboratoři Nelson Labs. Tam také testovali funkci deaktivace virů. Využili jsme i odborného testování v České akademii věd, která vydala report o neuvolňování částic akcelerovaného oxidu mědi, což je z našeho pohledu rovněž důležité potvrzení. Nedávno jsme si pořídili TSI přístroj na měření záchytu pevných částic a průniku parafínového oleje dle normy EN 149. Tento typ kalibrovaného zařízení využívají i certifikační autority. Umožňuje nám průběžně ověřovat funkčnost používaných materiálů a také testovat prototypy nových produktů.

Nanovlákno = inovace, má bezpočet využití

Lidovky.cz: Kde ještě vaše nanovlákenné materiály najdeme?

Naše portfolio nanovlákenných produktů je široké a ukazuje, jak pestré je jejich využití. Máme v nabídce již pátou generaci ochranné nanovlákenné sítě do oken a dveří. Spolupracujeme s firmami, které využívají naše nanovlákennné membrány do bot a funkčního oblečení. Sportovní bunda, která má uvnitř Respilon nanovlákennou membránu je lehoučká, odvádí pot a udržuje teplo. Pracujeme také s nanovlákennými filtry do tiskáren, do klimatizací, s filtry na vodu. Řešíme nyní využití nanovlákenných masek v kosmetice. Nanovlákno rovná se inovace, a to nás baví.

Lidovky.cz: Jak vnímáte situace v Česku kolem koronaviru?

Označila bych současnou dobu za přerodovou. Na jednu stranu je dobré být součástí toho, že se věci mění. Musíme se poučit, adaptovat. Smířit se s tím, že některé věci budou natrvalo součástí našich životů a budeme je muset dělat jinak než dřív. Čím dřív se s tím smíříme a začneme je praktikovat, tím to bude jednodušší. Projdeme celou touhle situací rychleji, ale určitě nebude vše stejné, jako bylo na začátku.