Respirátory mizí z pultů, pro některé rodiny je ale nákup problém. Můj příjem je nula korun, říká zákaznice

Praha Respirátory jsou doslova horkým zbožím už zhruba měsíc, včera však začala poptávka po těchto ochranných pomůckách nabírat na obrátkách. Neuvěřitelný zájem, davové šílenství a dlouhé fronty hlásili prodejci ihned po dopoledním prohlášení ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), že budou od úterý na některých místech povinné. O pár hodin později už bylo leckde vyprodáno.

To hlásila například Lékárna.cz. „Mysleli jsme si, že další vlna poptávky po respirátorech FFP2 nás už nemůže zaskočit, ale stalo se. To, co se dělo, bylo neuvěřitelné,“ sdělil serveru Lidovky.cz zakladatel e-shopu Lékárna.cz Vladimír Finsterle.



Poptávka byla extrémní už od ledna, kdy vláda kroky zatím pouze avizovala, teprve včera ale museli někde zákazníci kamenných prodejen vystát desítky minut ve frontách. Kdo přišel později, měl už mnohde smůlu. „V některých regionech naši lékárníci mluví přímo o nákupní horečce a davovém šílenství,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Sami prodejci přitom ještě po poledni hlásili, že je horkého zboží dostatek. O dobré dostupnosti mluvil i Blatný – i s opačným scénářem však počítal: v rizikových místech budou lidé od úterý moci použít také dvě chirurgické roušky na sobě. „Použití dvou stejně účinných prostředků je lepší, byť neříkám, že dvakrát,“ řekl Blatný.



Primárně však ministr doporučil ochranu v podobě respirátoru FFP2 – o ty je také dlouhodobě největší zájem. Některé rodinné rozpočty zasažené koronavirovou krizí na ně však nestačí.

„Kvůli vládním opatřením nemůžu pracovat ani nemám nárok na žádné kompenzace. Můj současný příjem je nula korun měsíčně. Vůbec nevím, jak bych si měla koupit respirátory pro sebe a svou rodinu,“ svěřila serveru Lidovky.cz Alena N., která včera vystála frontu před lékárnou ve Zlíně, když šla dětem pro vitaminy.



Povinná ochrana dýchadel na rizikových místech.

Cena respirátorů s evropským označením FFP2 se na českém trhu pohybují v průměru od deseti do 90 korun za kus. Levnější variantou, která má být podle Blatného také přípustná, jsou asijské respirátory s označením N95, popřípadě KN95. U nich však odborníci varují před zásadními rozdíly v kvalitě.

Čínská norma totiž podmiňuje filtrační účinnost pouze testem propustnosti běžné kuchyňské soli v aerosolu, která tvoří miniaturní krychličky, zatímco ta evropská nesmí propustit ani miniaturní kulové kapičky parafinového oleje v aerosolu, které simulují mikroskopické kapénky, jimiž se covid nejsnáze přenáší. Ty asijské jsou ale k zakoupení už za šest korun.

Možné bude samozřejmě použít také dražší a ze všech nejúčinnější variantu respirátoru – FFP3. Ten podle výrobců slibuje ochranu až z 99 procent a jeho mimoevropská verze může nést označení také N99 či N100. Cena se však většinou pohybuje v řádu stokorun, k sehnání je ale i levněji.



Zvýšený zájem prodejci hlásili také u roušek a respirátorů z nanomateriálu. Nanorespirátory jsou momentálně k dostání v rozmezí asi od 50 do 140 korun a lze je při správném zacházení použít opakovaně – stejně jako nanoroušky, které lze koupit od 30 korun.

Respirátory v posledních týdnech zařadily mezi nabídku také velké obchodní řetězce. Většina z nich nabízí nejpříznivější ceny na trhu, většinou od deseti korun za kus, a ještě včera odpoledne tvrdily, že jich mají dostatek.

Na cenách respirátorů se příznivě projevilo odpuštění 21procentní sazby DPH, o kterém vláda na dva měsíce rozhodla začátkem února. Zlevněním zareagovala většina prodejců. Zdražovat nehodlají ani nyní. Vyloučit však podle nich nelze navýšení cen od dodavatelů, které by se projevilo i v ceně finální. „Už během minulých týdnů jsme se setkali s náznaky, že by k tomu mohlo dojít, takže to nemůžeme vyloučit,“ dodal pro Lidovky.cz Petrov. O regulaci ceny zatím podle Blatného vláda neuvažuje.