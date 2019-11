Doručení dopisu do druhého dne bude dražší, říká šéf České pošty. Centrálu přesune na okraj Prahy

PRAHA Státní podnik Česká pošta čekají zásadní změny. Ze ztrát se touží dostat do zisku, chce posílit v přepravě balíků. Navíc zvažuje, že odstěhuje svou centrálu z centra na okraj Prahy. I kvůli tomu se šéf pošty Roman Knap v pátek setká s Andrejem Babišem (ANO) a premiérovi ukáže pozemky v pražských Malešicích, jež firma nabízí k vybudování zvažované vládní čtvrti.

LN: Doručení zásilky do ruky považují mnozí vaši klienti za jakousi loterii s podtextem „snad to vyjde“. Avízo k vyzvednutí na poště zase přijde, až když si zásilku převezmete. Vnímáte tyto časté nářky?

Spouštíme nový avizovací systém pro vánoční provoz, zprávy budou chodit jiným způsobem. Například až když se balík fyzicky dostane do auta. Stávalo se, že k tomu byl určený, ale do auta se nevešel. Takže šel až další den, přitom klient už dostal zprávu, že balík se doručuje.