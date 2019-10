Rusko se dohodlo na odškodnění. Dodávky špinavé ropy vyjdou tamní dodavatele draho

PRAHA Dodávky nekvalitní ropy z Uralu na jaře letošního roku vyjdou ruské dodavatele draho. S prvními odběrateli se už dohodli na náhradě škod za kontaminovanou surovinu, odeslanou v dubnu potrubím ropovodu Družba rafinériím v Evropě.

Rusko prostřednictvím ropného koncernu Lukoil odškodní odběratele, kteří utrpěli ztráty vlivem dubnové kontaminace ropovodu Družba. Jak včera uvedla agentura Reuters, dohoda se v tomto případě zřejmě týká hlavně maďarské společnosti MOL.



„Bude uzavřena třístranná dohoda s maďarskou energetickou firmou MOL a ruským monopolem Transněfť,“ cituje Reuters generálního ředitele Lukoilu Vagita Alekperova. Maďarský petrolejářský koncern by měl dostat blíže nespecifikovanou kompenzaci 300 až 500 tisíc tun ropy měsíčně.

Není to první, ale ani poslední dohoda o náhradě škod, které v dubnu a květnu způsobili dodavatelé uralské ropy přepravcům a rafinériím v Evropě, napojeným na severní a jižní větev ropovodu Družba.

Miliony pro Ukrajinu

Podle ukrajinských médií zaplatila už v srpnu ruská ropná společnost Transněfť ukrajinské ropovodné společnosti Ukrtransnafta kompenzaci ve výši 2,3 milionu eur za ušlý zisk kvůli dočasnému pozastavení přepravy ropy. O kompenzaci škod vyjednávají ale i polské, německé, slovenské a české firmy.

Řada rafinérií v Evropě pozastavila v dubnu dopravu ropovodem Družba poté, co bylo zjištěno, že ropa obsahuje vysoké množství organického chloridu. To je látka, používaná ke zlepšení vlastností ropy při těžbě, která však musí být před plněním do ropovodu oddělena, protože může zničit rafinační zařízení. Bělorusko, které je první zemí na trase Družby, varovalo, že v potrubí mohlo být až 5 milionů tun kontaminované ropy.

V Rusku už zjistili, že surovina byla v samarském terminálu kontaminována úmyslně a policie několik osob v této souvislosti vyšetřuje. Odběratelé v řadě zemí na několik týdnů omezili přepravu i zpracování ropy. Podle některých zdrojů až o milion barelů denně, což je přibližně 10 procent celkového dovozu ropy do Evropy.

V Česku se špinavá ropa nedostala do rafinérií, ale státní provozovatel ropovodů firma MERO pozastavila na týdny provoz celé Družby a fungoval jen druhý ropovod IKL z Ingolstadtu. Ten ale ruskou ropu nedopravuje. Koncern Unipetrol, který ruskou ropu z Družby potřebuje pro litvínovskou rafinérii, vyjednal zápůjčku nezávadné suroviny ze státních rezerv. Za to však musí státu platit. A náhradu škody může vymáhat od Ruska. Podobně tak firma MERO jako kompenzaci za ušlý zisk po dobu nefungující přepravy Družbou.