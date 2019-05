Sankce ublíží Huawei. Podle analytiků může prodej jejich smartphonů klesnout až o čtvrtinu

Hongkong/Šanghaj Odbyt chytrých telefonů čínské technologické firmy Huawei, která čelí americkým sankcím, by podle analytiků oslovených agenturou Reuters mohl letos klesnout až o čtvrtinu. Postupně by se přitom smartphony této značky mohly z mezinárodního trhu vytratit zcela, dodávají experti.

Huawei je co do objemu druhým největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Pokud zůstane v platnosti zákaz amerického ministerstva obchodu, který firmě brání nakupovat součásti nebo technologie u amerických dodavatelů, mohla by těchto svých přístrojů dodat na trh o čtyři až 24 procent méně, odhadují analytické společnosti Fubon Research a Strategy Analytics.



I další oslovení experti očekávají, že se dodávky Huawei, kterou americká vláda podezírá ze špionáže, v příštích šesti měsících sníží. Své odhady ale odmítali kvantifikovat, protože vláda vzápětí nařízení z minulého týdne dočasně na tři měsíce zmírnila.

Zákaz prodávat firmě Huawei své zboží a služby se týká těch firem, jejichž technologie pocházejí z více než 25 procent ze Spojených států. Postihuje tedy i neamerické firmy.

„Huawei by mohl být příští rok vymazán ze západoevropského trhu, pokud ztratí přístup ke Googlu,“ řekla agentuře Reuters analytička Linda Su ze společnosti Strategy Analytics. Expertka předpovídá, že dodávky chytrých telefonů Huawei na trh se příští rok sníží o 23 procent.

Huawei ovládá skoro třetinu trhu

Společnost Fubon Research pak snížila svůj odhad letošního odbytu chytrých telefonů Huawei na trh na 200 milionů, pokud nastane nejhorší možný scénář. Původně tato společnost odhadovala, že Huawei letos dodá na trh 258 milionů smartphonů.



Huawei má podle průzkumu společnosti IDC téměř 30 procent světového trhu s chytrými telefony. Loni na něj firma dodala asi 208 milionů smartphonů, z čehož polovinu prodala mimo domovskou Čínu. Nejdůležitější trh pro její prémiové smartphony představuje Evropa.

Americká vláda minulý týden firmu Huawei zařadila na černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty. To ohrozilo mimo jiné spolupráci firmy s Googlem, který poskytuje přístrojům Huawei operační systém Android, ale i s dalšími technologickými firmami. V pondělí Spojené státy restrikce vůči Huawei částečně zmírnily, když firmě umožnily nakupovat americké zboží za účelem zachování nynějších komunikačních sítí a zajištění softwarových aktualizací pro už prodané telefony Huawei. Povolení platí do 19. srpna a je možné je prodloužit.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek označil čínskou firmu Huawei za velmi nebezpečnou. Zároveň však naznačil, že by americké výhrady vůči telekomunikačnímu gigantovi mohly být vyřešeny v rámci americko-čínské obchodní dohody.