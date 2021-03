Skiareály „odpískaly“ sezonu. Mnozí vlekaři si stěžují, že jim vláda planě slibovala otevření

PRAHA Na horách jsou stále skvělé podmínky k lyžování, vlekaři ale s úpravou sjezdovek definitivně končí. Mnozí si stěžují, že jim vláda planě slibovala otevření, a oni tak celou zimu zbytečně zasněžovali. Teď sčítají milionové ztráty a pro příští roky se budou muset obejít bez investic.

Přestali zasněžovat, upravovat sjezdovky, provozovat rolbovláčky a ukončili okénkový prodej. Většina majitelů lyžařských areálů definitivně zlomila hůl nad letošní nepodařenou zimní sezonou. Radost z vydatné sněhové nadílky překazila koronavirová opatření – a oni teď sčítají milionové ztráty. Následující sezony se budou muset obejít bez investic.



„Přežijeme to, ale budeme fungovat na nějakých úsporách, které máme i z předchozích let. Bude to náročné. Už nebudeme investovat a kupovat na sezonu nová sněžná děla. Techniku si třeba zapůjčíme,“ řekl serveru Lidovky.cz František Jílek ze skiareálu Olešnice nedaleko Brna. V tuto chvíli podle něj už nedává smysl dál středisko provozovat. S uzavřením okresů provozovatelé zrušili i rolbovláček, kterým tahali lyžaře na kopec a zároveň tím dodrželi zákaz provozu vleků.

Kompenzace nepokryjí náklady

„K dnešnímu dni máme areál takzvaně zaletněný, takže jsme to zavřeli. Nikoho z místních vyhánět samozřejmě nebudeme, protože pořád máme na sjezdovce asi půl metru sněhu. Ale je to opravdu na vlastní nebezpečí, protože jsme už odmontovali bezpečnostní prvky, jako jsou sítě. Je to paradox, protože mnoho let k nám byly zimy kruté, a teď máme hodně sněhu,“ postěžoval si Jílek. Současně dodal, že milionové ztráty budou dohánět několik dalších sezon. Konkrétní částku však zatím nezná.

Také podle Libora Knota z Asociace horských středisek (AHS) lze ztráty zatím pouze odhadovat, ale vzhledem k tomu, že zima byla na sníh i počasí příznivá, řadila by se letošní sezona k těm vydařenějším. Tržby v takovém případě dosahují zhruba tří až čtyř miliard korun. Vládní kompenzace pomohou náklady pokrýt jen částečně.

„Bohužel nám to nepokryje ani zasněžování. Vláda pořád slibovala, že otevřeme, takže jsme pokračovali se zasněžováním. Ve finále nás nepustili, jenom nás drželi v šachu. Mohli jsme se domluvit i jinak,“ uzavřel Jílek.

Sezonu ukončil také lyžařský areál Praděd. „Nikdo se k nám nedostane, tak nemáme důvod otevírat. Minulý víkend tady ještě bylo pár lidí, ale už to nemá smysl. Zrušili jsme i rolbovláček, o který byl docela zájem. A zavřeli jsme okénko,“ reagovala pro Lidovky.cz za lyžařské středisko Lucie Baklíková. Zároveň dodala, že se podobně jako Olešnice budou muset v příštích letech obejít bez velkých investic.

Sáňkování nadále povoleno

Zavřeno už má také areál Razula v Beskydech. Celou zimu podle mluvčí Martiny Žáčkové sjezdovky průběžně upravovali a dosněžovali s vidinou toho, že přece jen budou moci zahájit provoz. „Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace i jarnímu počasí už je další snaha udržovat sjezdovky zbytečná. Obě naše sjezdovky mají vytvořený dobrý podklad, takže se na nich zatím sníh drží a dá se na nich sáňkovat a bobovat, návštěvníkům v tom rozhodně nebráníme. Ale už svahy neupravujeme,“ řekla pro Lidovky.cz Žáčková.

Zatím však nemá jasno, zda budou žádat o kompenzace pro provozovatele lyžařských areálů, protože v jejich případě dochází k souběhu dotačních programů.

Resort Valachy totiž provozuje také ubytování, restaurace a wellness. Za celý Resort jde za první dva měsíce letošního roku o ušlé tržby ve výši zhruba 40 milionů korun. Zimní sezona je dle Žáčkové nejzásadnější v celém roce a letos o ni kompletně přišli.

„V každém případě se musíme obávat toho, že nejenže nebudou žádné investice, ale období od dubna do listopadu bude pro majitele a jejich zaměstnance velmi těžké, které část z nich nemusí přežít,“ dodal Knot z AHS.

V Česku funguje 450 lyžařských středisek, zaměstnávají 45 tisíc převážně místních obyvatel. Do státního rozpočtu každoročně přinášejí zhruba 13 miliard korun. Provozovatelé skiareálů mohou do 18. března žádat o dotace z programu Covid sport III – Lyžařská střediska. Na pomoc pro ně vláda schválila miliardu korun. Ministerstvo průmyslu k 18. únoru u programu evidovalo 119 žádostí za 596 milionů korun. Dále je otevřen program Záruka covid sport. Podnikatelé ve sportu zasažení koronavirovou krizí v něm mohou žádat o bezplatnou záruku za provozní úvěr spolu s příspěvkem na úhradu úroků u komerční půjčky.