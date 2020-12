Soud EU: Software Volkswagenu, který manipuloval s emisemi, byl nelegální

Lucemburk Software, který německá automobilka Volkswagen instalovala do svých vozů kvůli manipulaci s emisemi, byl nelegální. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie. Podle agentury DPA se tak pět let od vypuknutí aféry přezdívané dieselgate otevírá cesta k dalším soudním sporům, v nichž by mohla být pozice zákazníků výrazně silnější.

Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software, který umožňoval manipulovat s testy emisí. Auta díky tomu při kontrolách produkovala výrazně méně emisí než při běžné jízdě. Bývalého šéfa Volkswagenu Winterkorna čeká soud kvůli emisní aféře Soudní dvůr Evropské unie v dnešním rozsudku uvedl, že výrobce nesmí instalovat „vypínací zařízení, která při registrační kontrole systematicky vylepšují výkon systému ke kontrole emisí vozidla, aby se dosáhlo jeho registrace“. Už v květnu advokátka Soudního dvora EU sdělila, že byl software ve vozech koncernu Volkswagen v rozporu s unijními pravidly. Soud se většinou řídí posudky advokátů. Ve čtvrtek se bude takzvanou aférou dieselgate zabývat i německý Spolkový soudní dvůr. Odpovědět by měl na otázku, zda se majitelé vozů se softwarem, který manipuluje s emisemi, mohli ještě v loňském a letošním roce soudit o náhradu škody. Promlčecí doba je běžně tříletá. Skandál kolem Volkswagenu propukl na podzim roku 2015, promlčený by tak byl nárok na podzim roku 2018.