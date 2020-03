Spojené státy a Kanada dočasně uzavřou svou hranici, obchodu se opatření nedotkne

Washington/Ottawa Spojené státy a Kanada uzavřou kvůli pokračující pandemii nového typu koronaviru svou společnou hranici. Omezení se nevztahuje na nutné cesty a nedotkne se obchodu, napsal ve středu na twitteru americký prezident Donald Trump. Na kroku se podle něj shodly obě severoamerické země. Další detaily ohledně opatření by měl Trump oznámit později.

„Po společné dohodě dočasně uzavřeme naši severní hranici s Kanadou pro cesty, jež nejsou nezbytné. Obchodu se to nedotkne,“ napsal Trump.



Ekonomiky obou zemí jsou silně provázané a pokud by se omezení dotklo obchodních vztahů, mohl by podle agentury Reuters silně utrpět regionální automobilový průmysl a šok by zažily rovněž dodavatelské řetězce léků či potravin.

Spojené státy již dříve uzavřely svoje hranice pro cestovatele z Číny a Evropy, což jsou regiony, jež zaznamenaly nejvíce případů nákazy koronavirem. Kanada v pondělí zakázala vstup do země všem cizincům kromě Američanů. S touto výjimkou následně vyjádřila nesouhlas kanadská provincie Britská Kolumbie, jež hraničí s americkým státem Washington, který je jedním z nejhůře zasažených ve Spojených státech.

USA evidují již přes 6500 nakažených koronavirem, z nichž přes 120 zemřelo. Kanada zaznamenala necelých 600 infikovaných a osm úmrtí.