Státní podnik Diamo povede od ledna Ludvík Kašpar, nahradí krizového manažera

Praha Na pozici ředitele státního podniku Diamo skončí po půl roce vedení Jiří Jež. Od začátku příštího roku nastoupí do funkce současný ředitel odštěpného závodu Diamo - Těžba a úprava uranu Ludvík Kašpar, který zvítězil ve výběrovém řízení. Informuje o tom web Ekonomického deníku. Státní podnik Diamo se zaměřuje na řešení následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví.

„Jiří Jež byl pověřen řízením státního podniku Diamo jako krizový manažer na dobu nezbytně nutnou,“ uvedla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Štěpánka Filipová. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) jmenoval Ježe na konci května krátce po svém nástupu na ministerstvo, kdy s okamžitou platností odvolal předchozího ředitele Tomáše Rychtaříka. Jež ještě před ním Diamo vedl 14 let.



Kašpara do vedení podniku doporučila výběrová komise složená ze zástupců MPO a Českého báňského úřadu. „Zvítězil v otevřeném dvoukolovém výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo osm kandidátů,“ sdělila mluvčí pro Ekonomický deník. V Diamu pracuje na různých pozicích od roku 1997, v podniku řídil významné projekty, investiční a sanační akce, na starosti měl především technologii, hlavním technologem odštěpného závoru Diamo - Těžba a úprava uranu byl téměř pět let.

Státní podnik vznikl v roce 1988 jako Československý uranový průmysl a navázal na činnost stejnojmenné státní organizace, která zabezpečovala těžbu uranové rudy. Nyní má Diamo čtyři závody, ředitelství je ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Po celé ČR firma spravuje 6000 míst s ekologickou zátěží. Vedle řešení následků hornické činnosti zajišťuje také produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Podnik zaměstnává zhruba 2300 lidí. Spadají pod něj také výplaty dávek bývalým a současným horníkům.