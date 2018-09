Stavebním firmám chybí zaměstnanci. Na veřejné zakázky obcí a měst se nikdo nehlásí

PRAHA Nedostatek zaměstnanců trápí firmy napříč obory. Mezi odvětví, které výrazně pociťují vyčerpaný pracovní trh, patří i stavebnictví. Tento problém dopadá i na některá města, ta nemohou sehnat firmu, která by jim například zrenovovala školu nebo postavila bazén. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Česku za to může odliv 60 tisíc pracovníků, kteří z firem odešli v době hospodářské stagnace.

Problémy s hledáním stavební firmy v poslední době zažil na vlastní kůži brněnský magistrát. Základní škola na Slovanském náměstí je součástí nemovitých kulturních památek Brna. Nyní mělo školu čekat rozšíření výukových kapacit. V plánu bylo mimo jiné vytvořit dvě nové učebny, jedna z nich měla být bezbariérová. Vytížené kapacity stavebních firem ale tyto plány zhatily.

„U dvou zadávacích řízení se nikdo nepřihlásil, opětovné vypsání tohoto řízení se plánuje na podzim letošního roku,“ popsal pro Lidovky.cz mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek. Zda se někdo do třetice přihlásí, je zatím ve hvězdách. Nicméně situace je podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví opravdu kritická, potvrzuje to i analýza společnosti CEEC Research.



Většina firem je téměř stoprocentně vytížena

Z nejnovější analýzy, kterou provádí CEEC Research pravidelně, vyplývá, že má většina stavebních firem své kapacity vytížené na 96 %. Velké i malé firmy mají uzavřené smlouvy až na devět měsíců dopředu, nejsou tak ochotné přijímat další zakázky. Kvůli tomu má problém řada obcí a měst, protože se jim na vypsané stavební soutěže nikdo nehlásí.



Své o tom ví i v Opavě. Zde se jim nahromadilo několik veřejných zakázek, které nenašly zhotovitele. Stavba opavského krytého bazénu se už táhne od loňského roku. Výběrové řízení na výstavbu bazénu bylo vyhlášeno dvakrát, poprvé na sklonku loňského roku a podruhé letos v květnu, ani v jednom případě nebyla podána žádná relevantní nabídka. Stejné potíže má magistrát s hledáním zhotovitele na nový vyhřívaný trávník na Městském stadionu Opava a na revitalizaci Základní školy Otická.



„Záměr výstavby bazénu je v pořádku, projekt je připraven, takže je možné zakázku vyhlásit znovu. Záleží zcela na novém vedení města, zda tuto zakázku znovu vyhlásí, či nikoliv,“ uvedl primátor Opavy Radim Křupala. Nový opavský bazén je zároveň velkým politickým tématem. Navrhovanou podobu bazénu odmítá téměř celá opozice. Pokud by se vypracoval nový projekt, tak by se celá záležitost mohla prodloužit až na několik let.



O stavebnictví není příliš zájem

Zájem o práci ve stavebnictví klesá již pět let. Vyplývá to z údajů profesního portálu Profesia.cz, který tato data shromažďuje už osm let. V loňském roce byl počet zájemců o práci ve stavebnictví poloviční v porovnání s vlnou nejvyššího zájmu v roce 2010 a 2013.



„V současné době skutečně stavebnictví trpí nedostatkem pracovníků. Důvodem je odchod zhruba 60 tisíc vesměs kvalifikovaných lidí, kteří z firem odešli v době hospodářské stagnace, kdy na stavebním trhu nebyly zakázky,“ řekl generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Miloslav Mašek.



V důsledku nedostatku lidí stavební firmy podle Maška neberou každou zakázku, ale tu, na kterou mají kapacitu. To však podle něj neznamená, že by se termíny staveb z tohoto důvodu prodlužovaly. „Investoři se spíše setkávají s tím, že se na některou zakázku nepřihlásí nikdo,“ shrnul Mašek.

Nouze není pouze o montážníky, chybí také projektanti, stavbyvedoucí a stavební technici. Hlad po zaměstnancích může podle generálního ředitele Svazu pro podnikatele ve stavebnictví ČR částečně vyřešit příchod zahraničních dělníků ze zemí východní Evropy a z Balkánu, současně bude muset stavebnictví podle Miloslava Maška intenzivněji využívat industrializaci staveb, automatizaci a robotizaci.