Ťok ustoupil, prodej nákladního dopravce ČD Cargo vládě nenavrhne

Praha Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zatím nebude v nejbližší době vládě navrhovat prodej železničního nákladního dopravce ČD Cargo. Ťok to řekl ve středu po tiskové konferenci na dotaz E15.cz. Ministr dopravy chtěl pomocí privatizace zvýšit investice do podniku. Proti privatizaci jakéhokoliv podílu dceřiné společnost Českých drah se postavil premiér Andrej Babiš (ANO).

„Prodej ať už menšinového nebo většinového podílu v ČD Cargo nebudu nikomu navrhovat,“ řekl Ťok. Mluvčí ministerstva Jakub Stadler k tomu uvedl, že tato otázka není v tuto chvíli aktuální.



Ministr dopravy v říjnu avizoval v médiích plán na privatizaci nákladního dopravce. „ČD Cargo se pohybuje na plně konkurenčním trhu. Příliv soukromých peněz má pomoct k dalším investicím, které potřebuje. A to třeba do nových lokomotiv nebo vagonů,“ uvedl tehdy Ťok s tím, že ačkoliv se firmě nyní ekonomicky daří, v budoucnu by se však bez případných kroků mohla dostat do problémů.

Proti případné privatizaci, byť i jen menšinového podílu, se však postavil předseda vlády. „Žádná privatizace ČD Cargo, ani částečná, není v plánu. Ani jiných firem. Nic se privatizovat nebude,“ napsal na Twitteru. Ťokův návrh se nelíbil ani koaličním sociálním demokratům, podle nichž je to v rozporu s vládním programem.

Nákladní doprava je nejvýdělečnějším oborem skupiny ČD. Společnost ČD Cargo v pololetí vykázala zisk 350 milionů korun.