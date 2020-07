,Tráva´z automatu. Konopné výrobky bez omezení se v Česku objeví až na 50 místech

PRAHA „Vyberte produkt a vhoďte mince,“ píše se na automatech, kde si lidé kupují zpravidla nápoje či menší občerstvení. Koronavirová pandemie v Česku otevřela dveře novému samoobslužnému byznysu. Objevily se první „CBDmaty“, z jejichž útrob výměnou za peníze padají paličky konopí a výrobky z něj.

Ve střední Evropě nejsou žádnou převratnou novinkou. Už přes rok se těší zákaznické oblíbenosti třeba v sousedním Polsku nebo Rakousku, kde jsou konopné automaty běžnou součástí ulic i supermarketů.



I na českém území by jich v následujících týdnech měly přibýt desítky. První „CBDmaty“ stojí zatím například v Praze, Ostravě, Olomouci nebo jihomoravských Pasohlávkách. Celkem jich firma CBDmat plánuje v tuzemsku rozmístit zhruba 50. „Do budoucna by se automaty s konopnými výrobky mohly objevit například v posilovnách, hotelech či na letištích,“ sdělil pro Lidovky.cz jednatel společnosti René Sirý.

Například po zvolení produktu pod číslem 41 a provedení platby ve výši 750 korun z automatu vypadnou tři gramy konopných květů v neprůhledném sáčku. „Zatím jsou k dispozici pouze základní produkty. Kromě paliček jsou to CBD oleje, kapky a konopné dezinfekce,“ jmenuje Sirý, který uznává, že zákazníky může lákat samotné paličky užít ve formě cigarety. Určeny k tomu však nejsou.

„Na každém balení píšeme, že konopí není určené ke kouření, ale pouze k vaporizaci či výrobě mastí a podobně,“ vysvětluje Sirý. Stejné záležitosti podle něj prodávají i lékárny či e-shopy. „Na e-shopech si lidé mohou koupit rovnou ubaleného jointa, to je pro nás ale za hranou, my to prodáváme jako sběratelský produkt,“ říká Sirý.



Hladina psychotropního THC se v dostupných produktech CBDmatů pohybuje těsně pod hranicí legálního maxima, tedy pod 0,3 procenta hmotnosti sušiny. „To, co lidé nelegálně kouří pro psychotropní účinky běžně obsahuje okolo 10 nebo 15 procent THC. Této subkultuře se chceme vyhnout a ukotvit CBD jako pomocníka pro lidi, pro něž může být přínosný bez vedlejších psychoaktivních efektů,“ říká Sirý. „Do budoucna se nechceme pohybovat ani u hrany zákona,“ dodává.

O legalizaci marihuany se u nás vedou mnohaleté vládní i společenské spory. Kontroverzní rostlina, jež kromě psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC), obsahuje rovněž zdraví prospěšný kanabidiol (CBD). CBD na rozdíl od THC neovlivňuje lidské vědomí a disponuje širokou škálou příznivých účinků. Mezi prokázané patří například uklidňující, protizánětlivý, antiepileptický, antioxidační, analgetický či neuroprotektivní efekt. V ČR je povoleno pěstování takzvaného technického konopí s obsahem psychoaktivní látky THC do 0,3 procenta.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové ale v případě prodeje výrobků s obsahem THC nastává problém a nemusí se jednat o zákonem schválenou činnost. „Pokud výrobek obsahuje jakékoli množství THC, není v souladu s právním řádem České republiky, aby byl volně prodáván,“ sdělila pro Lidovky.cz. Podle ní tedy není pravdou, že by prodej extraktu či pryskyřice z konopí s obsahem do 0,3 procenta látek ze skupiny tetrahydrokanabinolu byl volný a nespadal pod zákonná omezení. „Zákon neumožňuje fyzickým osobám nabývat návykové látky a přípravky s jejich obsahem jinak než na základě receptu či v rámci hospitalizace,“ říká mluvčí.

Podle Sirého ale v Česku funguje okolo 100 e-shopů a kamenných prodejen, které sporné zboží prodávají. „My nejsme průkopníci, prodej u nás funguje roky. Ve chvíli, kdy má konopí do 0,3 procenta THC, je to srovnatelné třeba s pampeliškou či mateřídouškou, jestli si z toho lidé uvaří čaj, pak je to zcela v pořádku,“ říká.



Protože zákon nepočítá s nabýváním konopí fyzickými osobami, zároveň také nestanovuje minimální věkovou hranici pro jeho nákup. Na CBDmatu stojí sice upozornění o zákazu prodeje nezletilým, věk však nemá kdo zkontrolovat. „Pokud zjistíme, že je zboží zneužíváno nezletilými pro jeho psychoaktivní účinky, s podnikáním skončíme,“ tvrdí Sirý.

Po kauze takzvaných „growshopů“ z roku 2013, kdy policie provedla razii, zabavila zboží v hodnotě milionů korun a desítky lidí obvinila ze šíření toxikomanie, jsou CBDmaty dalším pokusem, jak konopí začlenit pro jeho léčivé účinky do tuzemské společnosti. „Cheme jít cestou Ameriky a Kanady, kde v automatech prodávají i třeba tyčinky či oříšky obohacené o CBD, CBD nápoje, mýdla a další produkty. V USA jsou velkým byznysem také CBD polštářky, které pomáhají překonat jet lag po dálkových letech, ty jsou součástí tamních CBD automatů na recepcích hotelů.“ popisuje své plány Sirý. „Chtěli bychom prodávat i CBD vodu,“ dodává.