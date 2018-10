Třetí pokus o prodej kladenské hutě Poldi zkrachoval, firma nezaplatila ve stanoveném termínu

Historie společnosti Poldi Huť Poldi založil 18. května 1889 Karl Wittgenstein, jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby, který byl ředitelem a spolumajitelem Pražské ocelářské společnosti. Poldi založil jako svoji soukromou společnost, pojmenoval ji na počest manželky Leopoldiny. V roce 1893 nechal patentovat slavnou ochrannou známku s profilem ženské hlavy, patrně Leopoldiny.

Huť se rychle prosazovala jako výrobce ušlechtilých ocelí a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce. Poldi byla prvním výrobcem elektroocelí v českých zemích a hlavňová ocel Poldi anticoro z roku 1910 byla jednou z prvních nerezavějících ocelí na světě. Už v roce 1897 měl podnik 20 zastoupení v Evropě a Rusku. Firma získávala prestižní zakázky, například na rakousko-uherských bitevních lodích.

Po roce 1918 představovala Poldina huť monopolního výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Špičkové materiály se uplatňovaly zejména v leteckém a automobilovém průmyslu, speciální tvrdokov Poldi diadur znamenal průlom do tehdejšího monopolu firmy Krupp. Z mnoha zakázek vyniká například dodávka na konstrukci mostu Harbour v Sydney ve 30. letech. V roce 1931 byl založen samostatný provoz Anticorro produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady.

Poldina huť byla po roce 1945 znárodněna a následně spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny (SONP). Jméno Poldi zůstalo pro huť vyrábějící nástrojové a ušlechtilé oceli, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech byla zahájena komplexní rekonstrukce a modernizace hutí včetně výstavby nových provozů na Dříni. Kromě hutní výroby se rozšířila i výroba finální (hřídele, vrtné nářadí, chirurgické nástroje, implantáty).

Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením tuzemské výroby. Koncern, který dával práci 20.000 lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Zhoršující se situace vedla v únoru 1993 až k zastavení výroby, vláda hledala východisko v urychlené privatizaci.

Vítězem v soutěži o 66 procent Poldi Ocel se v září 1993 stala firma Bohemia Art podnikatele Vladimíra Stehlíka, který s oborem neměl žádné zkušenosti a chyběl mu i kapitál. Pod jeho vedením se postupně součásti holdingu dostaly do konkurzu a zastavily výrobu. V dalších letech se do opuštěných hal výroba vrátila, byť v menším měřítku.

Hutní výrobu začala provozovat Poldi Hütte (dceřiná společnost německého koncernu Scholz) a Třinecké železárny (sochorová válcovna). Poldi Hütte v polovině roku 2009 dokončila rozsáhlou investici a zahájila provoz nových výrobních zařízení v ocelárně, žíhárně, dokončující výrobě a zcela nové kovárně. Od podzimu 2012 funguje Poldi Hütte pod jménem POLDI s.r.o. s novou strukturou.

Podle obchodního rejstříku patří společnost firmě Rucarto Limited zapsané na Kypru. Poldi se už v roce 2014 potýkala s problémy, především s opožděnými výplatami. V rámci insolvenčního řízení soud v červnu 2016 povolil reorganizaci. Loni v lednu začala ocelárna po roce fungovat v ostrém provozu, ještě v lednu byla ale znovu odstavena. Poté fungovala omezeně, nyní výroba stojí.

V březnu 2017 věřitelé odhlasovali pokračování reorganizace, v listopadu dal soud firmě další lhůtu pro její splnění. V prosinci 2017 soud poslal společnost do konkurzu, zaměstnanci dostali výpovědi. Prodej firmy se od té doby opakovaně nedaří.