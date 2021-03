Trump už je chudší než Babiš, během prezidentování přišel o 700 miliónů dolarů

New York Majetek amerického podnikatele Donalda Trumpa se za dobu jeho působení v úřadu prezidenta snížil o 700 milionů na 2,3 miliardy dolarů (asi 50 miliard Kč). S odkazem na svůj žebříček miliardářů o tom informovala agentura Bloomberg. Znamená to, že Trump je chudší než předseda české vlády Andrej Babiš, jehož majetek časopis Forbes loni na podzim vyčíslil na 74 miliard korun.

Na vývoj Trumpova majetku loni dolehla pandemie a s ní spojená omezení. Trump se totiž výrazně angažuje v realitním sektoru, kterého se uzávěry zavedené ve snaze zastavit šíření nového koronaviru týkaly nejvíce.



Trumpovy firmy vlastní například kanceláře, hotely i prázdninové rezorty, které však loni musely zůstat část roku zavřené. Výpadek příjmů tak ovlivnil i jejich hodnotu. Vedle toho klesla rovněž hodnota Trumpovy flotily letadel a golfových center.

Úřady ve Spojených státech nyní Trumpa vyšetřují kvůli finančním záležitostem a kvůli vazbám v jeho rodinných podnicích, připomíná server BBC.



Agentura Bloomberg analyzovala finanční záznamy a další dokumenty s datem od května 2016 do ledna 2021, aby měla představu o tom, jak si Trump vedl finančně před nástupem do úřadu a po odchodu z funkce. Trump byl zvolen prezidentem Spojených států v listopadu 2016, v úřadu byl od ledna 2017 do ledna 2021.