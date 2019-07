Turecký průšvih za 12 miliard korun. Babiš poletí za Erdoganem, jednat bude o nedokončené elektrárně

PRAHA Projekt, který nikdo nechce. Budoucnost nedokončené hnědouhelné elektrárny Yunus Emre turecké společnosti Adularya, do které Česko nasypalo bezmála 12 miliard korun, bude jedním z bodů jednání mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Babiš se na oficiální návštěvu Turecka vydá v září. Elektrárnu se totiž dosud nepodařilo prodat.

Elektrárnu pro turecký holding Naksan budovala ostravská společnost Vítkovice Power Engineering. Na její výstavbu pak poskytl český stát prostřednictvím České exportní banky (ČEB) skoro 12­ miliard korun. Turecko se ji pokusilo prodat naposledy včera prostřednictvím správcovského fondu TMSF, jakési obdoby českého Fondu pojištění vkladů a někdejší Konsolidační agentury.



Ani napodruhé, kdy klesla vyvolávací cena elektrárny, potřebné licence a nedalekého dolu mezi prvním a druhým kolem z ­1,4 miliardy tureckých lir (5,8­ miliardy korun) na asi 1,1 miliardy lir (4,3 miliardy korun) plus poplatek ve výši necelých 700 milionů korun pro tureckou stranu, se však nikdo nepřihlásil. LN to potvrdila mluvčí Exportní garanční pojišťovací společnosti (EGAP) Michaela Lagronová.

Čtyři cesty, jak dál

Nyní jsou na stole čtyři možnosti, co bude dál. „S ­panem premiérem pojedeme v­ prvním týdnu v­ září na oficiální návštěvu Turecka, kdy se máme setkat s panem prezidentem Erdoganem. Jde o­ setkání na nejvyšší úrovni. Jedním z bodů jednání by mělo být i­ řešení Adularyi,“ sdělil LN ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na pozadí otevření závodu se odehrávala veledůležitá politická jednání, která měla zachránit alespoň něco z miliard, které se investovaly do elektrárny Adularya.

Na stole je podle něj v současnosti několik variant. Ještě před návštěvou Turecka chce mít Babiš s Havlíčkem propočítané a důkladně zanalyzované všechny alternativy, co dělat dál.

„Jednou z nich je likvidační varianta projektu. To by byla patrně nejméně výnosná možnost. Ta by znamenala elektrárnu zavřít a odvézt vybavení do šrotu a dostat za to peníze. To je ale velmi málo pravděpodobné,“ říká ministr.

Druhou je pak projekt dokončit. „Samozřejmě, že je možné i ­elektrárnu dostavět, a to buď za účasti českého státu, nebo soukromých subjektů. Aby se to zprovoznilo, je třeba investovat asi 100 milionů eur (2,5 miliardy korun – pozn. red.). Muselo by se to ale přesně spočítat,“ připouští Havlíček.

Premiér Andrej Babiš v této souvislosti dokonce LN před měsícem sdělil, že by Adularyi mohl hypoteticky dostavět, provozovat a až pak prodat i český stát. „To považuji v tuto chvíli za téměř vyloučenou variantu,“ sdělil však LN ministr Havlíček.

„Když projekt Česko dostaví, může tvrdit, že umí dělat takové zakázky, a získá tím důležitou referenci pro daný trh. Pokud od toho odejdeme, hrozí, že si tento trh uzavřeme,“ sdělil LN zdroj z premiérova okolí, který si nepřál být jmenován.

Varianta, že by stát do problémového projektu znovu investoval, aby ho rozběhl, by však patrně narazila i na odpor ministerstva financí. Bez jakýchkoliv garancí hrozí, že by se ani po dostavbě nemuselo podařit projekt prodat a ztráta českých daňových poplatníků by byla ještě větší než dosud. „Ministerstvo financí bude vždy preferovat tu z­ variant, která bude pro státní rozpočet výhodnější,“ prohlásila mluvčí resortu financí Anna Fuksová.

Elektrárna Adularya.

Ať už by elektrárnu dostavěl a ­provozoval kdokoliv, je třeba vyřešit jednu zásadní věc. Dohodnout si výkupní ceny elektřiny. Aby byl projekt návratný, bylo by podle dřívějších informací LN třeba dojednat, aby tato cena přesáhla asi 1500 korun za megawatthodinu a byla garantovaná ideálně na 15 let.

V posledním kole prodeje však turecká strana garantovala výkupní cenu za jednu MWh ve výši asi 1100 korun a­ jen do roku 2024. „Jestliže má elektrárna, která je za kopcem, lepší tarif, chceme vědět, proč ho nemůžeme mít my,“ říká Havlíček.

Prodej pohledávky

Ve hře je i prodej pohledávky. Podle informací LN mělo přitom vedení ČEB její prodej připravit takzvaně „do šuplíku“ už dříve na základě požadavku ministerstva financí. Otázkou je, kolik by prodej dvanáctimiliardové pohledávky vynesl. Patrně by šlo o nízké desítky procent dlužné částky.

„Existuje i varianta projekt zavřít a vymáhat pohledávku prostřednictvím mezinárodní arbitráže. To by ale samozřejmě ohrozilo aktivity našich dalších firem, které v Turecku působí,“ uvedl Havlíček s tím, že ani tuto variantu nepovažuje za reálnou.