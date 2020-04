Twitter je kvůli koronaviru ve ztrátě, růst počtu uživatelů je ale nejrychlejší v historii

NEW YORK Provozovatel sociální sítě Twitter se v prvním čtvrtletí propadl v důsledku koronavirové krize do ztráty 8,4 milionu dolarů (209 milionů Kč). Je to ale méně, než čekali analytici. Tržby pak firmě podle jejího čtvrtečního sdělení meziročně stouply o tři procenta a počet uživatelů se zvýšil nejrychlejším tempem v dosavadní historii podniku.

Twitter ztratil v uplynulých třech měsících jeden cent na akcii. Analytici odhadovali, že ztráta bude činit dva centy. Tržby se zvýšily o tři procenta na 807,6 milionu dolarů (20,2 miliardy Kč) a rovněž překonaly odhady.

Ve stejném období loni byla firma v zisku, který činil 191 milionů dolarů. Počet denních uživatelů sítě, kterým se zobrazuje reklama, stoupl v uplynulém kvartálu meziročně o 24 procent na 166 milionů. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím jich přibylo 14 milionů, což je o dva miliony více, než čekali analytici. Celkový počet aktivních uživatelů už firma nezveřejňuje. Twitter chce srazit náklady, mimo jiné snižováním počtu zaměstnanců. Už před měsícem varoval, že krize sice zvyšuje zájem uživatelů, kteří na síti vyhledávají informace o koronaviru, ale zároveň v ní klesají příjmy z reklamy, protože zadavatelé šetří. Na reklamě zobrazované vedle tweetů je přitom podnikání společnosti založeno.