Uber Eats bude rozvážet i jídlo z McDonald's. Aplikaci si stáhlo už 30 tisíc lidí

PRAHA Společnost Uber bude v rámci služby Uber Eats rozvážet v Praze také jídlo z restaurací amerického řetězce rychlého občerstvení McDonald’s. Zahájení spolupráce ve čtvrtek oznámili zástupci obou firem na tiskové konferenci.

Aplikaci Uber Eats přitom využilo po měsíci provozu v Praze přes 30 tisíc lidí. Technologii Uberu pro doručování jídel využívá například také síť provozoven UGO Salaterie nebo Potrefená husa.

Uber Eats zatím bude rozvážet ze čtyř pražských restaurací McDonald’s, konkrétně z lokalit Vodičkova, Muzeum, Florenc a Eden. Do konce roku by se počet restaurací s rozvozem měl v Praze, kde Uber dosud výhradně působí, rozšířit. Generální ředitel Uber Eats Tomáš Peťovský však nevyloučil do budoucna i rozšíření do dalších měst ČR. Obě společnosti tak navazují na spolupráci ze zahraničních měst, kde podobná spolupráce začala fungovat v roce 2017.

Objednávky z McDonald’s dosud rozvážela například firma Damejidlo, která ale s americkým řetězcem přímo nespolupracuje a objednávku tvořila jako vlastní.

Největším konkurentem je Dáme jídlo

Uber spustil samostatnou aplikaci pro rozvoz jídel před měsícem. Podle firmy od té doby službu využilo přes 30 tisíc lidí. Společnost připočítává k ceně jídla vždy poplatek 49 korun. Uber v Praze poskytuje také klasické přepravní služby, přičemž jeho služby podle informací společnosti využívá přes 300 tisíc lidí.



Největším konkurentem Uber Eats bude česká firma Dáme jídlo, která loni podle svého ředitele Jana Matějů zprostředkovala transakce za více než miliardu korun. Společnost před třemi lety koupila největší evropská startupová firma provozující projekty na rozvoz jídel Delivery Hero. Další americký řetězec rychlého občerstvení KFC začal v Česku v roce 2016 rozvážet objednávky prostřednictvím rozvážkové služby DoDo.

Americký řetězec rychlého občerstvení McDonald’s podniká v Česku od roku 1992 a provozuje zde 98 restaurací. Loni tržby společnosti v ČR vzrostly o 13 procent, když zákazníci v restauracích firmy utratili 5,18 miliardy korun.