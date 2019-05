USA dočasně umožní firmě Huawei nakupovat americké součástky, navzdory umístění na černou listinu

Washington/Peking Americké ministerstvo obchodu by brzy mohlo dočasně uvolnit restrikce uvalené na čínskou společnost Huawei. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters s odvoláním na mluvčí resortu. Cílem opatření by bylo omezit škody, které mohou vzniknout stávajícím americkým zákazníkům firmy. Americké ministerstvo obchodu společnost Huawei ve čtvrtek s okamžitou platností zařadilo na černou listinu, což jí znemožnilo kupovat americké součástky bez souhlasu vlády USA.

Ministerstvo obchodu by Huawei mohlo dočasně umožnit nakupovat americké součástky, aby zůstala zachována spolehlivost sítí a stávajícího síťového vybavení, uvedla mluvčí resortu. Výjimka by trvala 90 dnů, ani v tomto období by ale čínská firma nesměla nakupovat americké součástky za účelem výroby nového zboží, dodala.



Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to ale popírá. Čtvrteční rozhodnutí amerického ministerstva obchodu by podle analytiků mohlo ohrozit aktivity čínského podniku i jeho dodavatelů a zpomalit výstavbu mobilních sítí páté generace (5G). Americké nařízení o restrikcích, které již vstoupilo v platnost, postihlo Huawei a 68 poboček společnosti v 26 zemích. Huawei považuje rozhodnutí amerického ministerstva obchodu za bezdůvodné a za porušení práv firmy.

Z dočasné licence by mohli mít přínos například poskytovatelé přístupu k internetu a mobilních telefonních služeb v řídce obydlených místech, jako je Wyoming a východní Oregon, kteří v posledních letech nakupovali od společnosti Huawei síťové vybavení, napsala agentura Reuters.

Z celkem 70 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč), které Huawei v roce 2018 vynaložila na nákup komponent, inkasovaly 11 miliard dolarů americké firmy jako jsou Qualcomm, Intel a Micron Technology. Uvedl to zpravodajský server CNBC.