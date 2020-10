Uzavření salonu může být pro kadeřnice a kosmetičky likvidační, shodují se podnikatelky

Brno Jihomoravské podnikatelky provozující kadeřnické či kosmetické služby se obávají letos již druhého uzavření svých provozů kvůli pandemii koronaviru, které podle vládního nařízení platí od čtvrtka. Většinu svých úspor vynaložily při jarním omezení služeb. Podnikatelky se shodují na tom, že pokud budou muset mít zavřeno pouze do začátku listopadu, situaci ustojí. V případě delšího uzavření o tom pochybují.

Kadeřnice Kristýna Humlová měla v době jarního uzavření provozovny v podstatě nulové příjmy a náklady v řádech desetitisíců za nájem a zaměstnankyně. „Čerpala jsem peníze z programu Antivirus, ale i přesto jsem do záchrany salonu investovala přes 100 000 ze svého. Nemusela jsem si sice nikde půjčovat, ale padly na to všechny moje úspory. Podnikatel samozřejmě musí mít našetřené, ale teď už moc není z čeho brát. Pokud budeme zavření dva týdny, tak to zvládneme, ale jestli to bude jako na jaře, tak skončíme špatně,“ bojí se kadeřnice.



Lidé podle ní mají velký zájem nechat si upravit účes ještě ve středu. „Za první hodinu od vyhlášení nových opatření mi volalo a psalo sedm lidí. Chtějí dorazit co nejdříve. Na příští dny mám objednaných několik lidí, které teď musím obvolat, omluvit se jim a najít nový termín,“ řekla Humlová.

Jarní uzavření se dalo zvládnout také podle brněnské manikérky, která si nepřála uvést své jméno. „Bylo to ale těžké, protože jsem otevírala salon na začátku roku a investovala jsem hodně peněz například do reklamy. Kolegyním, které si tu pronajímají prostor, jsem snížila nájem, ale mně majitel budovy žádnou slevu nedal. Čerpala jsem pomoc od státu, ta hodně pomohla, ale stejně jsem platila několik tisíc ze svého. Kdybych si opravdu poctivě nešetřila, tak to na jaře nezvládnu,“ řekla.

Uzavření podruhé v roce je podle ní likvidační. „Doufám, že stát nám pomůže, jinak bude velmi náročné přežít. Naštěstí nás podporují i klienti, kteří nabízí, že si předplatí naše služby. Je to ale velmi stresující. Člověk si roky buduje klientelu a pak nás zavřou. Nejhorší je nejistota, jestli se to na jaře nebude opakovat potřetí,“ podotkla manikérka.

Kvůli uzavření salonu přišla kosmetička Andrea Antoníčková asi o pět pravidelných zákaznic. „Zjistily, že nepotřebují umělé řasy a podobně. Bojím se, že teď přijdu i o další. Na jaře jsem se snažila jezdit ke klientkám domů, což bylo velice náročné. S penězi mi hodně pomáhal manžel. Pokud bude tahle uzávěrka zase tak dlouhá, tak už vážně nevím, co budu dělat. Asi půjdu na pracovní úřad,“ řekla Antoníčková.

Kvůli šíření koronaviru ve středu vláda přijala opatření, které od čtvrtka do 3. listopadu uzavírá maloobchodní prodejny a prodej služeb v provozovnách.