V době zákazu neotevřu. Protesty kolegů ale chápu, plynou z čirého zoufalství, říká majitel restaurací

Praha Ekonomický kolaps hrozí stále většímu počtu restaurací. Nárůst ztrát může zbrzdit jen aktivnější pomoc státu a co nejrychlejší očkování. Tak vidí současnou situaci jeden z představitelů gastro asociace Apron Václav Vojíř, muž, jenž má rozhled napříč oborem – provozuje oceňovaný Bugsy’s Bar v Praze, hudební klub Phenomen, bistro Špejle, dvě restaurace z franšízy Potrefená husa i cateringové služby.

Lidovky.cz: Co si myslíte o tom, že některé restaurace na protest proti vládním opatřením otevřely? Udělal byste to také?

Nikoli, neudělal. Neztotožňuji se s touto formou protestu.

Lidovky.cz: Proč?

Jsem zastánce trpělivé, věcné diskuse, byť k ní nemáme bohužel velký prostor. Je však nutno dodat, že tyto činy našich kolegů plynou z čistého zoufalství, jsou reakcí na přístup vlády k našemu oboru a přes společenské negace, které jejich počínání přináší, jim vlastně rozumím. Obávám, že pokud nebude náš obor náležitě odškodněn, projevy vzdoru budou zesilovat.

Lidovky.cz: Dopadá koronakrize stejně na celý obor gastronomie? Situace je tíživá všude, ale nejhorší je pro bary. Bylo dlouhé období částečného omezování provozů, třeba uzavření od 20 hodin, to dopadá nejvíc na podniky, které jsou zaměřené na noční provoz. I když to pravidla umožňovala, nemělo smysl vůbec otevírat. Za tato období jsme nedostali od státu ani korunu.



Lidovky.cz: Není to logickým důsledkem celé koronakrize?

Na jaře jsme to všichni sociálně akceptovali, že se jedná o důsledek pandemické krize. Nikdo z našich podnikatelů neremcal, že musí doplácet. Brali jsme to za naší sociální povinnost, že musíme projevit sounáležitost.

Pak přišly další vlny covidu a začalo se to opakovat. I když stát na podporách přidal, pořád zdaleka nenaplňuje to, co premiér slíbil, tedy že sanuje celkové fixní náklady uzavřeným provozům. Nejedná se v žádném případě o výdělek, jde skutečně pouze o nezbytné náklady spojené s provozem.

Lidovky.cz: Co udělal s gastronomií propad počtu turistů?

Pro mnohé provozovatele to je tvrdá rána. Neplatí to jen pro noční život, bary, restaurace či hospody v turistických lokacích. Přitom cestovní ruch nebyl v normálu ani v loňském letním období po první vlně. Zatímco ale restaurace se trošku nadechly, tak bary si příliš nepomohly. Ano, noční život dostal covidem hodně na frak, ale já si myslím, že tady se žádné podpory od státu nedočkáme.

Lidovky.cz: Proč si to myslíte?

Protože, i když odhlédnu od toho, že bary jako je Bugsy´s patří k tomu lepšímu, co nápojová gastronomie nabízí, tak segment nočního života je považovaný za zbytný. Přitom, když vybudujete značku, která se za sebe nemusí stydět ani v evropském měřítku a věnujete tomu 25 let života, je velmi bolavé přihlížet, že do záchrany rozpouštíte veškeré vlastní úspory, zadlužujete se.

Lidovky.cz: Propouštěli jste?

Ne. Ve všech podnicích máme na 60 zaměstnanců, které se snažím udržet. Ale před krizí jich bylo kolem stovky. Jenže gastronomie se ukázala pro zaměstnance jako extrémně demotivující prostředí a mnozí od nás sami odcházejí. Jako podstatnou součást příjmu mají spropitné, které činí v závislosti na typu podniku běžně 25 až nějakých 50 procent jejich příjmu. Teď nula. Program Antivirus však kompenzuje jen tu část mzdy, která je na výplatní pásce. A ti lidé jsou už měsíce doma v zoufalé situaci. Zatím se marně snažíme vyjednat se státem, aby se dýška stala oficiální součástí mezd.

Lidovky.cz: Jak vám stát dosud pomohl?

Přihlásil jsem se za celou koronakrizi k dostupným covidovým podporám. Dodnes jsem ale nedostal za některé provozy podporu z Antiviru na zaměstnance za listopad a prosinec, ani za Covid nájemné. Mám na cestě od státu, jak jsem spočítal za předcházející období do letošního 10. ledna, mezi jedním až 1,5 milionem korun na každou provozovnu.

Nechci si pouze jen stěžovat, ale hodně podnikatelů na peníze také dlouho čeká. A kolik jich dokáže na pomoc měsíce čekat a podobné částky ještě dnes sanovat ze svého? Vždyť náklady spojené s říjnem loňského roku budeme mít uhrazené nejdříve v průběhu února, neboť podpora Covid gastro za říjen až leden se spustila teprve nedávno.

Lidovky.cz: Předseda vlády Andrej Babiš i vicepremiér Karel Havlíček se však vyjádřili, že stát pomáhá, jak nejvíce může. Že jim dokonce chodí ohlasy od některých podnikatelů, kteří prý dostávají od státu tolik, že by sami ani tolik možná nevydělali. Je to podle vás reálné?

To s realitou nemá nic společného. Když jsem to viděl a slyšel poprvé, tak jsem nejdřív myslel, že se jedná o vtip. Když to ministr Havlíček večer zopakoval v televizi a pochopil jsem, že to myslí vážně, cítil jsem se neskutečně frustrovaný takovou lží, manipulací a propagandou. To je něco, co většinu podnikatelů u nás extrémně uráží. A napadlo mě, že jediné, co pomůže, je utéct z téhle země. My jsme skutečně rádi za to, že stát přišel s nějakými kompenzacemi a náhradami. Ale bohužel nejsou moc šikovně nastavené, jsou selektivní a dramaticky nespravedlivé.

Lidovky.cz: Už dlouho se diskutuje, který způsob kompenzací je lepší. Zda u nás uplatňovaná forma různých příspěvků a programů na náklady podnikatelů, nebo po vzoru Německa či Rakouska plošná kompenzace procentem z obratu předchozího roku.

Já bych preferoval kompenzaci procentem z obratu předchozího roku, to je lepší a spravedlivější varianta. Neřeším teď, zda sedmdesáti procenty, nebo třeba padesáti. Pokud se nepletu, tak s tím začali nejdřív ve Velké Británii a Dánsku. Není pravda, že by to bylo ojedinělé řešení jen v Německu nebo Rakousku a že by toho tyto země litovaly. Česká republika má pro tento model díky systému EET i veškerá data k dispozici. Poprvé by se ukázal jeho smysl

Lidovky.cz: Ministr Havlíček oponuje tím, že kompenzace procentem z obratu, kromě toho, že je pro stát dražší, je méně spravedlivá a férová. Proč si myslíte opak?

Protože spravedlivá je. Když pan ministr říká, že je to dražší varianta, tak co jiného? Je lepší nechat padnout vlivem našeho systému kompenzace části nákladů spousty firem a podnikatelů? Jednoduchost a spravedlivost onoho „německého“ modelu je v tom, že stát se snadno pomocí dat z EET podívá na předchozí tržby a do týdne má podnikatel finanční pomoc na účtu. Z toho dál platí nájem, dál platí bance, energie, subdodavatele, s přispěním kurzarbeitu i zaměstnance, funguje jako předtím, akorát s tím rozdílem, že nemá žádný zisk a čeká, až bude moci otevřít. To je situace, která se dá vydržet delší dobu než u nás, a podnikatelé jsou relativně v klidu a nemusí se bouřit a demonstrovat v ulicích.

Lidovky.cz: Česko místo toho kompenzuje náklady. Ze všech možných oblastí. Co je na tom špatně?

My hlavně nevíme, co bude zítra. Jsme v totálním stresu, protože všichni jsou už finančně vyčerpaní, zoufalí, a následkem toho vyrážejí do ulic, protestují proti koronavirovým opatřením a iracionálně se domáhají toho, aby je stát zrušil. A spravedlnost, kterou by stát měl zavést skrze EET, je v tom, že pokud by se za každý segment ekonomiky domluvila přiměřená (procentuální) kompenzace na základě obratů evidovaných z EET, tak ten, kdo v minulosti EET obcházel a šidil skutečné tržby, by od státu nic nedostal. Nebo jen menší část, úměrnou k férově vykázaným tržbám.

Lidovky.cz: Čím si vysvětlujete, že stát, respektive ministerstvo financí, nechce EET k takovému účelu použít a elektronickou evidenci jako jednu z forem pomoci podnikatelům loni zrušil?Skutečné důvody netuším, můžu se jen domnívat. Ale zcela jistě vím, že vypnutí EET není pro podnikatele žádná pomoc. Technologii už většina měla instalovanou nebo pořízenou a vypnutím neušetří vůbec nic. A nerozumím tomu, že stát řekne, že na podporu podnikatelů vypne kontrolní nástroj. To je jako kdyby řekli – tak si nalupte, kolik chcete, už nemusíte tolik fiskalizovat. To mě tenkrát urazilo. To je jak z Formanova filmu Hoří, má panenko – my zhasneme a vy nám vraťte tu tombolu. Takhle to přece nemůže fungovat.

Lidovky.cz: Co lepšího navrhujete?

Já mám pocit, že už nám z toho může pomoci jen rychlá vakcinace a díky ní urychlené co největší snížení virové nákazy. V Izraeli pochopili, že co nejrychlejší rozšíření očkování zabrání dalším velkým ztrátám, včetně těch ekonomických. Tímhle způsobem musí jít i český stát, byť v porovnání s Izraelem tu máme zatím hodně pomalé tempo a směšně nízký podíl naočkovaných.

Lidovky.cz: A z pohledu pomoci ekonomice?

Vláda tvrdí, že k systému kompenzací procentem z obratu se už nejde vrátit, ale nejen já soudím, že to jde. Z procenta předcovidového obratu, nastaveného různě podle segmentu ekonomiky, lze odečíst už vyplacené podpory. A dál pokračovat už novým systémem. Jde spíš o to, že kde je vůle, je i cesta. A pojďme si také říct, že kromě podpory zaměstnanosti v programu Antivirus, nemáme od státu od 11. ledna přislíbenou žádnou další podporu. Podpora nájmů se vztahovala na čtvrté čtvrtletí, Covid gastro jako právě zahájená pomoc pro hospodské, ale jen pro ty, co mají nějaké zaměstnance, se bude počítat za období jen do 10. ledna a peníze uvidí první žadatelé sotva za měsíc. Vůbec nevíme, s čím stát následně přijde, a to je v kontextu naší stávající předluženosti ze všeho nejhorší.

Ale abychom si rozuměli, jako obor jsme jednoznačně proti dotacím a kompenzacím všeho druhu a v podstatě nás uráží, že vláda mluví o podpoře podnikatelům touto formou, nebo že jako pomoc je bráno vypnutí EET. Nejsme zemědělci, nikdy jsme dotace nepotřebovali a nechtěli. Vždycky jsme jako obor byli soběstační. Nyní je ovšem jiná situace.



Lidovky.cz: Logicky vyvolaná covidem a nutností krizových opatření...

Jenže na základě krizových opatření nám stát znemožnil podnikání a my žádáme úhradu způsobené škody, na což máme ze zákona nárok. Jsme samozřejmě ochotni připustit diskuzi o tom, že nám pokryje jen část, tedy nezbytné fixní náklady, byť i my máme náklady na život, děti nám rostou a občas i něco musí jíst.