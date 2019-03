V Krkonoších jsou stále tisíce lyžařů. Hlavní areály zůstávají v provozu

PEC POD SNĚŽKOU (Trutnovsko) Hlavní střediska Krkonoš a Orlických hor o víkendu obsadily tisíce lyžařů. Velký nápor byl hlavně v sobotu, kdy na horách panovalo slunečné počasí. V neděli bylo zataženo, ve vyšších partiích hor byla silná mlha. Od pondělí budou v provozu už jen hlavní či výše položená střediska. Sněhu je na sjezdovkách nadále dostatečná vrstva o síle od 30 do 110 centimetrů.

Lyžování bylo kvalitní zejména dopoledne, později se na sjezdovkách z mokrého sněhu tvořily muldy. Sobotní slunečné počasí si užili i běžkaři na hřebenech Krkonoš. Na běžkařské magistrále mezi Výrovkou a bufetem byly v sobotu stovky běžkařů, mnoho z nich jen v kraťasech a tričku.



Ve SkiResortu Černá hora-Pec lyžovalo o víkendu zhruba 7000 lidí. „Většina lyžařů přijela v sobotu, kdy panovalo slunečné počasí. K dispozici měli zhruba 30 kilometrů sjezdovek v areálech Černá hora, Pec pod Sněžkou a Velká Úpa,“ uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Od pondělí budou otevřené areály Černá hora a Pec pod Sněžkou, kde na sjezdovkách leží od 30 do do 90 centimetrů sněhu. V provozu by mohly být do 7. dubna.

Sezona skončí nejdříve sedmého dubna

SkiResort v neděli ukončil přepravu lyžařů rolbami z Černé hory do Pece pod Sněžkou a provoz navazujícího skibusu z Pece do Janských Lázní. Naposledy v neděli byla otevřená Černohorská sáňkařská cesta.



V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn by měla sezona pokračovat nejméně do 7. dubna. Od pondělí budou mimo provoz některé vleky, mimo provoz bude i černá sjezdovka na Medvědíně. Areály Horní Mísečky a Medvědín pojedou do neděle 31. března. „Část Svatého Petra a Hromovka pojede určitě do 7. dubna, případně až do 14. dubna,“ uvedl ředitel areálu René Hroneš.

Skiareál Herlíkovice u Vrchlabí v neděli přerušil provoz a opět se na poslední lyžování v sezoně rozjede od 29. do 31. března. V Malé Úpě na hřebenech Krkonoš sezona vyvrcholí v sobotu 30. března akcí maloúpský Moopstock. Areál Mladé Buky v neděli ukončil sezonu. „V sobotu bylo pěkné lyžování, přijelo asi 150 lidí. Dnes byla návštěva výrazně slabší,“ uvedla v neděli vedoucí střediska Kateřina Pilařová.

Stále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí

V provozu zůstávají nadále velká střediska v Orlických horách v Říčkách a v Deštném. V Říčkách plánují konec sezony na 6. dubna, kdy budou tradiční Bafuňářské závody s lyžováním v maskách a s přejezdem přes lagunu vody pod červenou sjezdovkou. V Deštném chtějí ukončit sezonu s koncem března. V sobotu se v Deštném konaly tradiční slavnosti příjezd Rampušáka.



V Pardubickém kraji se v neděli naposledy lyžovalo na Bukové hoře na Orlickoústecku. „Přijelo po oba dny lyžovat asi 700 lidí. Vydařila se hlavně sobota, kdy jsme pořádali rej masek a další dvě akce na závěr sezony,“ uvedl mluvčí areálu Petr Toman.

Posledním otevřeným areálem v Pardubickém kraji zůstává Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem, kde od pondělí bude v provozu jen část tratí. „Od pondělí do pátku to omezíme, pojede zhruba polovina areálu. Příští víkend by měl být pravděpodobně poslední,“ uvedl manažer střediska Tomáš Drápal. V Dolní Moravě leží na sjezdovkách od 30 do 70 centimetrů sněhu.

V Krkonoších stále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Horská služba nedoporučuje vstupovat na svahy se sklonem větším než 35 stupňů. Na hřebenech Krkonoš je kolem 220 centimetrů sněhu. Místy hrozí i laviny velkých rozměrů. Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl.