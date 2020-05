V Mexiku dochází pivo kvůli koronavirovým restrikcím. Prohlásila to asociace sdružující místní pivovary

Mexiko City Mexiko dělí jen dny od akutního nedostatku piva. Podle zpravodajského serveru BBC to prohlásila asociace sdružující místní pivovary. Výrobu zlatavého moku totiž místní vláda neoznačila za nezbytnou službu a pivovary proto musely ke konci března přerušit svou činnost v rámci ochranných omezení proti šíření koronaviru.

„Není žádná výroba, žádná distribuce, nevyrábíme jediné pivo,“ řekla šéfka asociace pivovarů Karla Siqueirosová.

Sama přitom nemá přesný odhad, kolik piv zbývá v supermarketech a dalších obchodech. Již se k ní však dostaly zprávy o tom, že na některých místech strmě rostou ceny s tím, jak se spekulanti snaží využít nedostatku k rychlému zisku.

Siqueirosová však milovníky piva ujistila, že pivovarníci jsou připraveni obnovit výrobu hned, jak jim to vláda dovolí. Varovala však, že zatím nemá žádnou zprávu o tom, kdy by se to mohlo stát.