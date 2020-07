V Německu smí čtvercovou čokoládu prodávat pouze Ritter Sport. Vyhrál soud s výrobcem čokolády Milka

Karlsruhe (Německo) Výrobce čokolády Ritter Sport vyhrál u německého soudu spor o čtvercový tvar čokolády, který vedl s výrobcem švýcarské čokolády Milka. V Německu tak bude moci v tomto balení nabízet čokoládu i nadále pouze Ritter. Informují o tom ve čtvrtek zahraniční média.

Výrobce čokolády Ritter Sport si nechal čtvercovou podobu svého výrobku v Německu patentovat v roce 1993. Už v roce 1970 však lákal milovníky čokolády na reklamní slogan „čtverečková, praktická, dobrá“.



Na nápad vyrábět čokoládu ve tvaru čtverce přišla podle firemních záznamů v roce 1932 Clara Ritterová. Zákazníkům chtěla nabídnout čokoládu, která by se vešla do kapsy a nezlomila se při tom.

Spor se táhl roky. Milka, která nyní patří nadnárodní společnosti Mondelez, prodává v Německu taktéž čtvercovou čokoládu už deset let a s předchozími výroky soudů ve prospěch čokolády Ritter Sport se výrobce Milky odmítal smířit. Pokud by soud ochrannou známku neuznal, mohli by v Německu nabízet čtvercovou čokoládu i jiní výrobci.