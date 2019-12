V OKD po útoku hackerů vytvářejí lokální počítačovou síť. V pátek se má začít těžit

Karviná Odborníci ve společnosti OKD, jejíž počítačovou síť v pondělí ochromil hackerský útok, pokračují ve vytváření lokální sítě tak, aby především zajistili výrobu a bezpečnost zaměstnanců. Řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Zdůraznil, že čidla metanu nepřestala fungovat, a bezpečnost horníků tak nebyla ohrožena. Firma v pondělí z bezpečnostních důvodů ukončila těžbu ve všech svých dolech, na svátky tam ale stejně měl být omezený provoz bez těžby. Těžit se má znovu začít v pátek 27. prosince.



„Připravuje se lokální počítačová síť, aby během vánočních svátků hlavně byla zabezpečena výroba, těžba a bezpečnost zaměstnanců, tak aby noční směna 26. prosince už mohla udělat první přípravné práce na rozjezd některých porubů (dobývacích prostorů) 27. prosince,“ řekl Čelechovský.

Uvedl, že do podzemí i nyní běžně fárají zaměstnanci, kteří kontrolují jednotlivé systémy a provádějí fyzickou údržbu. „Elektronická čidla, která monitorují výskyt metanu v podzemí, jsou plně funkční. Jsou vedena úplně samostatně mimo hlavní síť,“ řekl Čelechovský,

Policejní mluvčí René Černohorský řekl, že policie pokračuje ve vyšetřování události. „Odbor analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství provádí procesní úkony. Kriminalisté jsou ve spojení s lidmi ze společnosti OKD a zjišťují, jak je to rozsáhlé, jakým způsobem byla firma zasažena, které servery, co by to ohrozilo,“ řekl Černohorský.

Na případu pracují také odborníci z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Čelechovský už dříve řekl, že úplnou charakteristiku viru, který firmu napadl, a jeho analýzu včetně účinného způsobu jeho likvidace a bezpečného vyčištění všech stanic bude mít OKD k dispozici až v novém roce.

Hlavní útok nastal v neděli 22. prosince kolem 22:00, kdy škodlivý kód komplexně napadl a ochromil celou infrastrukturu firmy. Firma už zahájila reinstalace nejdůležitějších stanic a obnovu systémů, jež budou pracovat v oddělené malé síti.

Tento měsíc napadl kryptovirus počítačový systém nemocnice v Benešově. Po útoku virem nebylo možné spustit přístroje včetně počítačové sítě, plánované operace bylo třeba zrušit. Lékaři tam začnou operovat až v lednu.

Vedoucí IT oddělení OKD Martin Straka uvedl, že je nutné kompletně obnovit data, ale obnova zřejmě bude časově náročnější než u benešovské nemocnice, protože infrastruktura OKD je složitější. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) na uvedení systému do provozu intenzivně pracuje dodavatel softwaru.

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Uhlí těží ve čtyřech dolech na Karvinsku. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím podniku Prisko stát. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje zhruba 8500 lidí. V roce 2018 měla společnost OKD čistý zisk 1,29 miliardy korun, premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden řekl, že letos OKD skončí ve ztrátě několika set milionů korun.