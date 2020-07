Vakcína na covid se má vyrábět v Česku a ‚montovat‘ v Německu. Američané do ní investují miliardy

Praha Vláda Spojených států se rozhodla řádně akcelerovat vývoj toužebně očekávané vakcíny na covid-19. Poskytne proto finanční injekci ve výši skoro 38 miliard korun firmě Novavax, která přípravek chystá. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa si takto předobjednala 100 milionů dávek vakcíny, která by se dle odhadů mohla začít vyrábět už v lednu 2021.

Je to plán s výraznou českou stopou. Vakcína by se totiž měla kompletně vyrábět přímo v České republice, v částečně zaniklé obci Bohumil nedaleko Prahy. Tamní továrna se věnuje výrobě vakcín od roku 1920 a Novavax ji koupil koncem května. Je tak možné, že část produkce v současnosti asi nejpoptávanější světové zdravotní komodity zůstane v Česku.

„Věřím, že díky dobrým vztahům bude vstřícnost tady část vakcíny nechat. Tak se o tom aspoň mluvilo,“ řekl LN vládní zmocněnec pro zdravotnický výzkum Roman Prymula. Zástupci firmy se přišli představit i na Úřad vlády, aby nastínili své plány.

Podle Prymuly jsou investice USA signál, že tamní vláda výzkumu Novavaxu věří. Je to ostatně vůbec největší pobídka spojená s „koronavakcínou“. První na světě ale americká společnost asi nebude. Náskok před ní mají minimálně dvě další.

Peníze od americké vlády dostaly také firmy AstraZeneca či Moderna Therapeutics, žádná však ne tolik, kolik doputovalo na účet Novavaxu, firmy z amerického státu Maryland. Dolary jdou z programu Operation Warp Speed, volně přeloženo jako operace Nadsvětelná rychlost, který má s celkovým objemem v přepočtu necelých 95 miliard korun urychlit vývoj vakcín.

Obě zmíněné společnosti jsou oproti Novavaxu napřed, hotovou očkovací látku by mohly mít už letos v říjnu. Podle vládního zmocněnce pro zdravotnický výzkum to však zrovna Čechy mrzet nemusí. „Ten závod o vůbec první vakcínu na covid asi vede AstraZeneca, ta si však nechala zaplatit rezervaci výroby od Německa, Francie, Itálie a Nizozemska. To jsou stamiliony dávek – a než by přišla řada na nás, byla by půlka roku 2021,“ vysvětlil Prymula.

Až miliarda dávek ročně

Novavax má s výrobou velké plány. „Tato akvizice je životně důležitá pro výrobu více než miliardy dávek ročně,“ prohlásil prezident americké firmy Stanley Erck poté, co jeho společnost dokončila nákup továrny u Kostelce nad Černými lesy.

Vyvíjená vakcína s názvem NVX-CoV2373, jež má do světa proudit z fabriky ležící mezi Kolínem a Prahou, má dle Prymuly značné ambice. „Její nespornou výhodou jsou studie naznačující velkou potenci. Z hlediska imunogenity by mohla být lepší než vakcíny, které jsou nyní ve vývoji napřed. I proto ty finanční injekce americké vlády,“ uvedl epidemiolog.

Zároveň ale upozornil, že sázka Trumpovy administrativy na Novavax může pro Čechy znamenat i komplikace. Američané totiž budou chtít své investice zhodnotit právě formou dodávek nové vakcíny. I kdyby se tak u nás produkovaly stamiliony dávek očkovací látky na covid, ty mohou přednostně směřovat rovnou za hranice.

S podobným scénářem už má dotyčný závod zkušenost; v roce 2009 se v něm vyrábělo sérum na pandemickou chřipku, tehdejší česká vláda si vakcínu nerezervovala, a ta proto šla celá do zahraničí.

NVX-CoV2373 se má vyrábět celá přímo v Bohumili, do ampulek dovezených ze Švédska ji jen vpraví až v Německu. Není tomu tak vždy, kupříkladu antigeny vakcíny pneumokoku se „montují“ na několika různých místech.

Perpetuum mobile na vakcíny

Předpokládá se, že kýžené protilátky by vakcína mohla v těle podržet tři až pět let. Pokud do té doby onemocnění covid-19 ze světa nezmizí, může se z továrny nedaleko středočeských Jevan stát koronavirové perpetuum mobile. Vakcíny by totiž bylo potřeba vyrábět periodicky dál. I v případné době postkoronavirové však továrna mít problém nebude, prochází přestavbou na ještě vyšší bezpečnostní třídu, což umožní vyrábět v Bohumili i infekční vakcíny. Tou ta na covid-19 není.

Česko pracuje i na vývoji své vlastní vakcíny, na výzkum vyčlenilo desítky milionů korun. Tým vědců pověřený tímto úkolem vede lékařka a poslankyně za ANO Věra Adámková. Oproti zmíněným projektům je ale prakticky na začátku, testy se odehrávají zatím jen v laboratořích. Navíc dle některých odborníků je tato snaha zbytečná. Virologové a imunologové z Učené společnosti ČR v dopise adresovaném vládě napsali, že celý projekt vyvolává podezření, že „u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí“. Záměr financovat vývoj vakcíny jen desítkami milionů označili za naivní.