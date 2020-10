Vánoce vyjdou dráž, odhadují analytici. Může za to virem oslabená koruna, předpověď není dobrá

PRAHA Oslabená koruna do tohoto týdne vstoupila nejhůře, jak mohla. Oznámení přísných opatření proti koronaviru pro následující týdny domácí měně sebralo naděje na zastavení ztrát. A hlouběji do kapsy si proto sáhnou také české domácnosti. S tím, jak se v zemi zhoršuje pandemická situace, lze další oslabení koruny očekávat. Podle analytiků o to dráž vyjdou také letošní Vánoce.

„Kurz koruny je velmi dobrý indikátor nejen v ekonomické oblasti, ale bohužel také v té pandemické,“ uvedl pro Lidovky.cz ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. Podle něj je souvislost vývoje koruny s pandemií jednoduchá: čím horší je pandemická situace, tím více slábne kurz koruny.



Ještě začátkem roku byla přitom koruna k euru nejsilnější za posledních sedm let. V polovině února se obchodovala za 24,82 koruny za euro. Pomáhal jí vývoj na světových trzích, ale také překvapivé zvýšení sazeb Českou národní bankou na začátku února. V posledních týdnech ale euro překročilo hranici 27,30, nad níž kolísá.



Hranice 28 korun za euro

Jaký vliv na hodnotu měn pandemie má, se projevilo už na jaře, kdy se cena eura zvedla během zhruba dvou prvních „pandemických“ týdnů o dvě koruny a přiblížila se k hranici 28 korun za euro – tam byla naposledy v lednu 2015. „Typickým evropským příkladem toho, jak špatně to může vypadat, byla Itálie a hned, jak se tam situace začala zlepšovat, začaly posilovat i měny,“ popsal pro Lidovky.cz David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Tím, jak se však v podzimních týdnech pandemie rozvíjí, zhoršují se také vyhlídky české ekonomiky. „Je jasné, že tady není klima, které by svědčilo investicím, takže předpokládám, že koruna zůstane slabá minimálně do konce roku,“ říká ekonom ČSOB Petr Dufek. A podle Navrátila lze očekávat, že spadne ještě níže, opakovat by se mohl jarní scénář.



Ještě dražší Vánoce

Pandemií zasažené rozpočty českých domácností se tak podle analytiků pravděpodobně budou vyrovnávat s další vlnou zdražování v obchodech. „Dopady jsou zřejmé, slabší koruna obecně znamená dražší dovoz zboží. A na to pak doplácíme všichni tím, že platíme více za zboží v obchodech,“ říká Marek.



A to se promítne do vánočních nákupů. „Určitě to bude patrné ještě o Vánocích. Žádný dovozce nechce prodělávat,“ podotýká Marek. Zdražení se primárně týká elektroniky a pohonných hmot, nemine ale také řadu potravin a dalšího zboží. „Pocítí to především zákazníci zahraničních e-shopů,“ dodává Dufek.

Dobré vyhlídky pro vývozce

Slabší koruna ale naopak může pomoci českým vývozcům a podpořit tuzemský průmysl. Není to ale stoprocentně jisté, záležet bude i na ostatních státech Evropy, především pak na těch sousedních, jak se popasují z pandemií.



„Je to věc našich obchodních partnerů. Pokud se zemím v Evropě podaří vyvarovat české cestě - co se týče omezování ekonomiky - české firmy budou moci normálně vyvážet,“ vysvětluje Navrátil. Pro české firmy je klíčové především Německo, kam jde třetina vývozu – tam to pro české dovozce zatím vypadá dobře. „Na pováženou“ se zatím jeví podle Navrátila pouze Slovensko.



Situace se však rychle mění. „Trh je na to, co se děje v Evropě a momentálně zvlášť u nás, velmi citlivý,“ říká Dufek. Podle něj se dalším vývoji kurzu koruny podepíše listopadové zasedání České národní banky (ČNB). „Kdyby znovu snížila úrokové sazby, korunu by to udělalo ještě méně atraktivní a dočkali bychom se dalšího oslabení,“ obává se. „Koruna bude ale jedním z posledních problémů, který tady budeme mít,“ uzavírá Dufek.