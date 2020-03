Ve Viniu rozdělili zaměstnance, aby nebylo nutné ukončit výrobu vína

Velké Pavlovice (Břeclavsko) Zaměstnanci společnosti Vinium Velké Pavlovice na Břeclavsku nyní vyrábějí víno v několika skupinách. Jejich členové se nesmějí v žádném případě potkat. Kdyby se někdo nakazil nemocí COVID-19, výroba by tak mohla pokračovat.

Při příchodu do práce se také měří zaměstnancům teplota a vedení nechalo všem ušít roušky, uvedla v tiskové zprávě obchodní ředitelka Ladislava vinium Antálková. Vinium patří k největším výrobcům vína v Česku.

Podnik se rozhodl, že udělá vše pro to, aby výrobu zastavovat nemusel. „Dbáme hlavně na bezpečnost zaměstnanců. Šíření koronaviru je velký problém. Je nám ale jasné, že při zastavení výroby by nastal problém jak pro celou firmu, tak pro naše zaměstnance, kteří mají určité závazky, musí platit účty a podobně. Proto jsme vytvořili strategický plán, který nám umožní vyrábět co nejdéle,“ uvedla Antálková.

Společnost také pravidelně dezinfikuje a čistí místa, kde se zaměstnanci pohybují. „Zakázali jsme návštěvy a veškeré pracovní schůzky. Nechali jsme si ušít i roušky, aby ji měli všichni zaměstnanci,“ řekl provozně-výrobní ředitel Václav Osička. Sto roušek už firma dostala a objednané má další.

Firma každý rok zpracuje kolem 3000 tun hroznů. Tržby v roce 2018 činily podle výroční zprávy zhruba 280 milionů korun.