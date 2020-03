Lidé doma, divoká zvěř v ulicích. Snímky z celého světa ukazují, co umožnil koronavir

Svět se v dobách koronaviru mění. Lidé jsou zavření ve svých domovech, vycházejí minimálně. A příroda začala reagovat. Jakoby si zvířata ve světových metropolích vzala za příklad myš Rémy z animovaného filmu Ratatouille a přestěhovala se z venkova do měst.

V posledních dnech se na sociálních sítích začaly objevovat snímky divoké zvěře ve městech napříč celým světem - v Itálii, Japonsku, Thajsku i USA.

Zatímco nedaleko Paříže lidé spatřili v posledních dnech vlky, v jednom z italských měst se objevila celá rodinka divočáků. „Třetí den italské karantény: všechno je zavřené, všichni jsme doma a tak...Jsou v ulicích divoká prasata i s malýma!,“ napsal na sociální síť tumblr uživatel s přezdívkou taylorswifh.

Některé příspěvky se ale ukázaly být falešné. Před několika dny například na Twitteru získalo tisíce shlédnutí video s delfínem, který měl údajně připlout do benátského přístavu. „Tak čistou vodu Benátky neviděly dlouho. Objevují se i delfíni. Jakoby příroda stiskla tlačítko restart,“ napsal na Twitter uživatel Gianluca de Santis. Jak ale upozornil časopis National Geographic, tyto záběry ve skutečnosti pochází z přístavu ve městě Cagliari na Sardinii, kde není přítomnost delfínů příliš neobvyklá.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj

Na sociálních sítích se objevují i fotografie labutí, které údajně nebyly v Benátkách léta. Podle místních však byly labutě vždy na okolních ostrovech Burano a Murano, což trošku kazí dalším uživatelům radost. Odborníci také upozorňují, že voda v kanálech není čistější, ale jen méně rozvířená.



   #venice

An unexpected side effect of the pandemic: Water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever.

 廉 The fish are visible, the swans returned pic.twitter.com/crWf4kdZ1M