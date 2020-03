Jak poskytnout první pomoc v době koronaviru? Na dýchání z úst do úst zapomeňte, radí odbornice

Praha Aktuální obavy ze šíření koronaviru doprovází také řada otázek ohledně poskytování první pomoci. Můžeme v případě nutnosti pomoci zraněnému, nebo se máme držet dál? Diskusi na toto téma vyvolal případ ženy v Brně, která zkolabovala na ulici, a následně se u ní potvrdila nemoc Covid-19.

„Dýchání z úst do úst nedoporučujeme nikdy, na to zapomeňte. Pokud ale zraněnému nepomůžeme, může zemřít,“ řekla v rozhovoru serveru Lidovky.cz Jana Poštová, tisková mluvčí a operátorka Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.



Lidovky.cz: Jaká je teď vypadá situace u záchranky?

Jistě napjatě… V tuto chvíli máme nastavená veškerá bezpečnostní opatření, neboť zdraví našich posádek je pro nás to nejcennější. Všichni pracují s maximálním nasazením, zejména zdravotnické operační středisko, které odbavuje denně až stovky telefonátů „konzultačního“ charakteru, které jsou nad rámec běžných tísňových volání. Nicméně počty výjezdů jako takových se výrazně nezvýšily.

Lidovky.cz: Jaká bezpečnostní opatření jste podnikly?

Režimová opatření jsou zavedena kromě zdravotnického operačního střediska, které se snažíme strážit jako svatý grál, i u pracovníků v administrativě. Kromě plné ochrany proti nákaze koronavirem, kterou mají naše posádky k dispozici na každý výjezd, jsme také operativně zřídili záchranářský tým speciálních činností.

Lidovky.cz: O jaký tým se konkrétně jedná?

Tým je primárně vysílán k pacientům s důvodným podezřením či potvrzeným onemocněním COVID-19.

Lidovky.cz: V čem se odlišuje od těch „obyčejných“ záchranářů?

Jedná se o dvoučlennou posádku, která používá mimo jiné speciální obleky pro opakované použití, celoobličejovou masku a filtroventilační jednotku pro pohodlné dýchání. Díky zřízení týmu šetří záchranka zejména ochranné pomůcky a také zefektivňuje využívání lékařských posádek, protože se jedná o záchranáře, kteří mají rozšířené kompetence. Tým už má za sebou první zásahy. V Praze jsou od úterý v provozu také čtyři odběrová vozidla, jejichž posádky odebírají vzorky pro testování na přítomnost koronaviru.

Lidovky.cz: Zvýšené kompetence?

Ve dvoučlenné posádce je vždy jeden zdravotnický záchranář – specialista pro urgentní medicínu. Tito záchranáři mají mnohaletou praxi v terénu, absolvovali specializační vzdělávání v oboru urgentní medicíny a na základě toho mají i rozšířené zdravotnické kompetence. Tvoří tak určitý mezistupeň mezi záchranářem a lékařem a mohou dělat úkony, které „obyčejný“ záchranář nemůže. Třeba podávat určité léky a provádět některé výkony.

Lidovky.cz: Jak je to nyní s první pomocí, když všude panují omezení? Když někdo zkolabuje na ulici, jak mají lidé reagovat, mohou mu pomoci?

V téhle době se jedná spíše o otázku morální. Už jsme o tom s kolegy několikrát mluvili a já vám na to nedokážu odpovědět za záchrannou službu. Za mě osobně jednoznačně ano. Ale řeknu to asi takhle. Dýchání z úst do úst u dospělého člověka (vyjma tonutí a dušení) v rámci laické první pomoci není nutné provádět. U dospělého člověka, který zkolabuje, dochází k zástavě srdce nejčastěji na kardiálním podkladě – problém je v srdci, ale kyslík v krvi nějaký je a hlavní je nahradit funkci srdce, jako pumpy. A my mu můžeme pomoci tím, že zahájíme resuscitaci, neboli stlačování hrudníku. Pokud takovému člověku nepomůžeme, po pěti minutách prokazatelně dochází k odumírání buněk mozku. Naše záchranářské týmy mají sice u nejzávažnějších událostí dojezd do osmi minut , ale to je pořád o tři minuty déle…. Bez adekvátní pomoci buďto člověk zemře, nebo se nám sice může podařit funkci srdce obnovit, ale je velmi pravděpodobné, že to už nikdy nebude ten samý člověk, jako předtím, než se mu srdce zastavilo.

Lidovky.cz: Takže se lidé nemají bát a mají poskytnout bez obav první pomoc i za rizika toho, že se mohou nakazit koronavirem a roznášet ho dál?

Dejme si to na misky vah. Tohle bude spíš taková úvaha. Na jedné straně budeme riskovat, že se můžeme nakazit koronavirem. Do protiváhy si dejme de facto mrtvého člověka, který má zastavené srdce. Pokud mu nepomůžeme, velmi pravděpodobně zemře. Neodpovídám, jen dávám podnět k zamyšlení.

Lidovky.cz: A když se na to zkrátka někdo nebude cítit, je to špatně?

Není. Základ je hlavně zavolat na tísňovou linku 155 a říci operátorce přesnou adresu – místo, kde se zrovna nachází, lokalizace je alfa a omega. Bezpečnost zachránců je pro nás vždy na prvním místě. Když se například někdo může při pomoci člověka cítit ohroženě nebo má zkrátka strach, tak ať to nedělá. I v normálním režimu, když opomeneme COVID-19, například při dopravních nehodách nebo v případě nějakého úrazu, při kterém je člověk zraněný a je možný kontakt s krví, vždy apelujeme na opatrnost zachraňujících, žádáme je, aby z autolékárničky použili rukavice a dávali si pozor na krev. Ale jak říkám, dejme si to na misky vah a zamysleme se.