Ventilátor ze součástek automobilu Tesla nebo štít od Applu? V USA se do pomoci zapojili i techničtí giganti

Přispět proto chtějí i američtí techničtí velikáni, kteří za dob pandemie svojí běžnou výrobu orientují na tolik strádající zdravotnictví. Z automobilových součástek vznikají plicní ventilátory, Apple daruje ochranné štíty ve velkém.



Ředitel amerického Applu Tim Cook v neděli na svém Twitteru představil nadcházející novinku vyčnívající z řad typických výrobků amerického giganta. Nejednalo se tentokrát o nový telefon nebo hodinky. Cook oznámil, že Apple vyrábí ochranné štíty, které daruje americkým zdravotníkům. Vyrobit jich chce 20 milionů.



Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX