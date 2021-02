Velké vesmírné finále: k Marsu se blíží v jeden čas hned tři sondy s cílem zmapovat rudou planetu

Nový rok na rudé planetě začne hodně nezvykle, dojde hned na několik ‚zemských‘ návštěv. Už v úterý by zde měla přistát sonda Spojených arabských emirátů. Takzvaného startovacího okna, které se otevírá pro cesty na Mars jednou za zhruba 26 měsíců, loni v červenci také využily také Spojené státy a Čína. I proto je v prvních dnech martského „roku 36“ čeká slavnostní okamžik, tedy zakončení cesty po takzvané Hohmannově trajektorii, jíž před přistáním už více než šest měsíců následují. Pro vědce a nadšence to slibuje hned trojnásobnou naději na převratné martské objevy či posun k osídlení planety lidmi.

Jako první ze tří účastníků vesmírného závodu se v úterý do cíle pohrne Naděje - tedy sonda Spojených arabských emirátů (SAE) pojmenovaná právě Hope. Ta ze zmíněné trojice Zemi zároveň opustila jako první, z japonského kosmodromu Tanegašima s pomocí nosné rakety H-IIA odstartovala v neděli 19. července. Jako jediná však nemá přistát na povrchu Marsu, jejím úkolem bude podle Astronomického ústavu České republiky zkoumat změny denních a sezónních cyklů atmosféry a prachové bouře v různých oblastech rudé planety, a to z oběžné dráhy.



Podle SAE se ale pohybují šance na zapojení sondy do oběhu kolem Marsu tak padesát na padesát. Rozhodne se během 27 minut složitých manévrů, které mají jednu a půl tuny těžké těleso zpomalit zhruba na 18 tisíc kilometrů v hodině – tedy asi šestkrát. V případě úspěšného ukotvení na oběžné dráze budou však podle serveru Sciencealert SAE pátým národem, který Mars prozkoumají zblízka a symbolicky tak zároveň oslaví 50. výročí od sjednocení země.

„Není to pro nás závod. Letíme do vesmíru za společným cílem,“ řekl Omran Sharaf, projektový manažer ‚nadějné mise‘. Zároveň však nepopírá, že by výhra v tomto minizávodě pro něj znamenala „obrovskou poctu“. V minulosti se na misích na Mars úspěšně podílely Spojené státy americké, Indie, bývalý Sovětský svaz a Evropská kosmická agentura (ESA).



24 hours setting us apart from the historical moment that will turn our dream into destiny. The long-awaited journey has come to a near end. After 7 months since launching the Probe, Hope’s speed will slow down to be captured by Mars’ gravity!#ArabsToMars #HopeProbe pic.twitter.com/Shdw6Qhrex